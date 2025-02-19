الدوري السعودي، إصابة جديدة تضرب صفوف النصر قبل لقاء الاتفاق

شهدت الساعات الأخيرة، إصابة جديدة في النصر، وذلك قبل مباراة الاتفاق، في اللقاء الذي يجمع الفريقين، ضمن مباريات الجولة الحادية والعشرين من مسابقة دوري روشن للمحترفين، والمقرر أن تقام على ملعب الأول بارك.



إصابة علي لاجامي لاعب النصر



وجاءت إصابة المدافع الدولي علي لاجامي، لتكون إصابة جديدة في النصر، بعد أن عاني الفرنسي جون جوران لاعب الفريق من إصابة على مستوى عضلة السمانة، وبات قريبا من الغياب عن مباراة الاتفاق.

وتعرض علي لاجامي للإصابة في العضلة الخلفية، لتكون إصابة جديدة داخل النصر، حيث سيخضع اللاعب لفحوصات طبية، لحسم موقفه النهائي من المباراة القادمة للفريق أمام الاتفاق.



وفاز نادي النصر، في المباراة الأخيرة على الأهلي، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي أقيم على ملعب الإنماء، وشهد تألق كبير من جانب الكولومبي جون دوران.



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