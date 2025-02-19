زار الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، الطالبة "ر.خ.خ" بالفرقة الثانية كلية تربية طفولة، وذلك للأطمئنان عليها بنفسه والتاكد من استقرار حالتها الصحية وتوفير كامل الرعاية لها، وذلك بعد سقوطها من الطابق الثالث بمبنى الإسكان للطالبات بالمدينة الجامعية بمقر الجامعة الجديدة.

رئيس جامعة سوهاج يطمئن علي حالة طالبة سقطت من الطابق الثالث بالمدينة الجامعية

واستمع الدكتور حسان النعماني خلال تفقده لحالة الطالبة إلى شرح مفصل من الفريق الطبى المشرف عن حالة الطالبة والخطة العلاجية المقدمة لضمان سلامتها، موجهًا بمتابعة حالتها بصفة دائمة حتى يتم تحسنها وتعافيها ومغادرتها المستشفى لاستكمال محاضراتها العلمية.

وأكد النعماني علي أن الجامعة تحرص علي صحة وسلامة ابنائها الطلاب وخاصه المغتربين منهم، مشددًا علي تقديم الرعاية اللازمة وعمل جميع الفحوصات اللازمة، معربًا عن تمنياته بعاجل الشفاء لها.

وأضاف الدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب أن الطالبة تعاني من بعض الكسور والكدمات المتفرقة من الجسم، حيث اختل توازنها عند جلوسها علي الشرفة بغرفة الاستذكار بالسكن الجامعي مما أدي الي سقوطها، وجاري الآن اتخاذ كافة الاجراءات الطبية اللازمة لها، مؤكدا ان الطالبة حالتها الصحية جيدة.

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