محافظ المنيا يقود حملة تفتيشية على السلاسل التجارية

قاد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم الأربعاء، حملة تفتيشية مكثفة على عدد من السلاسل التجارية بمدينة المنيا، لمتابعة توافر السلع الغذائية والاستراتيجية، والتأكد من الالتزام بالأسعار المُقررة ووضعها بشكل واضح ومُعلن للمواطنين.

وكيل وزارة التموين بالمنيا

وجّه محافظ المنيا وكيل وزارة التموين في المنيا بزيادة المعروض من السلع الأساسية لتلبية احتياجات المواطنين، مع استمرار تكثيف الحملات الرقابية والتموينية في مختلف مراكز وقرى المحافظة، لضمان إحكام الرقابة على الأسواق والمخابز والتأكد من جودة المنتجات المطروحة ومطابقتها للمواصفات القياسية.

وخلال الجولة، شدد المحافظ على ضرورة اتخاذ إجراءات قانونية حاسمة ضد المخالفين، حيث تم تحرير عدد من المحاضر لمخالفات تنوعت بين البيع بأسعار مبالغ فيها وعدم إصدار فواتير.

مباحث التموين في المنيا

كما وجّه رؤساء المراكز بتنفيذ حملات يومية بالتنسيق مع مديرية ومباحث التموين، لضمان استقرار الأسواق وانضباط الأسعار، بما يحقق العدالة ويخفف الأعباء عن المواطنين.

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