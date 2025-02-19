الأربعاء 19 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ المنيا يقود حملة تفتيشية على السلاسل التجارية

محافظ المنيا يقود
محافظ المنيا يقود حملة تفتيشية على السلاسل التجارية

قاد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم الأربعاء، حملة تفتيشية مكثفة على عدد من السلاسل التجارية بمدينة المنيا، لمتابعة توافر السلع الغذائية والاستراتيجية، والتأكد من الالتزام بالأسعار المُقررة ووضعها بشكل واضح ومُعلن للمواطنين.

وكيل وزارة التموين بالمنيا 

وجّه محافظ المنيا وكيل وزارة التموين في المنيا بزيادة المعروض من السلع الأساسية لتلبية احتياجات المواطنين، مع استمرار تكثيف الحملات الرقابية والتموينية في مختلف مراكز وقرى المحافظة، لضمان إحكام الرقابة على الأسواق والمخابز والتأكد من جودة المنتجات المطروحة ومطابقتها للمواصفات القياسية.

وخلال الجولة، شدد المحافظ على ضرورة اتخاذ إجراءات قانونية حاسمة ضد المخالفين، حيث تم تحرير عدد من المحاضر لمخالفات تنوعت بين البيع بأسعار مبالغ فيها وعدم إصدار فواتير. 

مباحث التموين في المنيا 

كما وجّه رؤساء المراكز بتنفيذ حملات يومية بالتنسيق مع مديرية ومباحث التموين، لضمان استقرار الأسواق وانضباط الأسعار، بما يحقق العدالة ويخفف الأعباء عن المواطنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

تموين المنيا حملات تموينية بالمنيا وكيل وزارة التموين بالمنيا محافظ المنيا اللواء عماد كدواني محافظ المنيا مديرية التموين بالمنيا حملات رقابية وتفتيشية على مخابز المنيا المنيا محافظة المنيا اليوم المنيا اليوم اخبار المنيا اليوم

مواد متعلقة

إصابة 16 شخصا في حادثي تصادم منفصلين بالمنيا

ضبط 722 مخالفة خلال حملات تموينية بالمنيا

محافظ المنيا يوجه بالاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين ووضع حلول عاجلة (صور)

انتحار شاب ألقى بنفسه في ترعة الإبراهيمية بالمنيا

محافظ المنيا يتفقد سوق ميانة ضمن مشروعات “حياة كريمة” ويوجه بإنشاء موقف للسيارات

تفاصيل حادث شحوط باخرة سياحية بنهر النيل في المنيا (صور)

شحوط باخرة سياحية في النيل بالمنيا

إصابة 5 أفراد من أسرة واحدة باشتباه تسمم في المنيا

الأكثر قراءة

رئيس الوزراء يكشف تطورات حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة

السعودية توقف إصدار تأشيرات الزيارة العائلية وتمنحها مفردة دون تجديد

من أسبانيا، رسالة قوية من السيسي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب

قرار سار من إدارة الزمالك للاعبين قبل القمة

11 قرارا عاجلا لرئيس الوزراء في اجتماع الحكومة الأسبوعي

نجم الأهلي ينشر رسالة غامضة قبل مواجهة الزمالك

مدبولي يكشف حقيقة استحواذ الإمارات على المنطقة الاستثمارية بوسط البلد

تراجع سعر الدولار في البنوك المصرية، العملة الخضراء وصلت لهذا المستوى

منوعات

المزيد

ظاهرة طبية صادمة، جنين يبلع جنينين داخل بطن أمه

على طريقة أفلام هوليوود، إلقاء شاب مغربي من نافذة شقة في إسطنبول

طرح فيلم Sonic the Hedgehog 3 للمشاهدة عبر منصة Paramount+

قاتل المدن، ناسا ترفع احتمالات اصطدام الكويكب 2024 YR4 بالأرض

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الفراخ البيضاء والبلدي اليوم الأربعاء 19 فبراير 2025 (آخر تحديث)

ارتفاع جديد في أسعار القمح والدقيق اليوم الأربعاء 19-2-2025

انخفاض أسعار البيض اليوم الأربعاء 19-2-2025 في الأسواق

تعرف على أسعار النحاس اليوم الاربعاء 19-2-2025 بالسوق المحلية

المزيد

انفوجراف

مواجهات قوية للكبار.. مباريات دور الـ16 في دوري أبطال آسيا للنخبة "مجموعة الغرب" (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

«ووجدك عائلا فأغنى»، الشيخ محمد سيد طنطاوي يوضح نعم الله على رسوله

هل المواظبة على الصلاة يغني عن قضاء ما فات منها؟ الإفتاء تجيب

معنى «كن فيكون»، تفسير الشعراوي للآية 82 من سورة يونس (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية