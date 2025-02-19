إصابة 16 شخصا في حادثي تصادم منفصلين بالمنيا

شهدت محافظة المنيا اليوم الأربعاء، حادثي تصادم أصيب خلالهما 16 شخصًا، حيث وقع الحادثان في منطقتين مختلفتين من المحافظة.

إصابة 8 أشخاص في تصادم بين سيارة ملاكي وسيارة نصف نقل بالمنيا

في الحادث الأول، أصيب 8 أشخاص في تصادم سيارة ملاكي وسيارة نصف نقل على الطريق الصحراوي الغربي أمام مركز سمالوط شمال محافظة المنيا.. ووفقًا للتحقيقات الأولية، فإن السرعة الزائدة والتخطي الخاطئ كانا سببًا رئيسيًا في وقوع الحادث.

النيابة العامة في المنيا

تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، حيث تراوحت إصاباتهم بين الكدمات والسحجات والكسور، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

إصابة 8 طلاب في تصادم بين سيارة ملاكي وتروسيكل في المنيا

أما الحادث الثاني، فقد أسفر عن إصابة 8 طلاب في تصادم آخر بين سيارة ملاكي وتروسيكل في طريق فرعى بمركز مغاغة شمال محافظة المنيا، وكما في الحادث الأول، كان السبب الرئيسي هو السرعة الزائدة.

حوادث المنيا

تم نقل الطلاب المصابين إلى المستشفى، وتنوعت إصاباتهم بين كدمات وسحجات وكسور، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة أيضًا.

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