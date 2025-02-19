الأربعاء 19 فبراير 2025
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رياضة

الاتحاد يتلقى ضربة قوية قبل مواجهة الهلال في قمة الدوري السعودي

الهلال والاتحاد
الهلال والاتحاد

تأكد غياب نجم الاتحاد، عن مباراة الكلاسيكو بين الاتحاد والهلال، في اللقاء الذي يجمع الفريقين، ضمن مباريات الجولة الحادية والعشرين من مسابقة دوري روشن للمحترفين، والمقرر أن تقام على ملعب الإنماء.


عبدالإله العمري يغيب عن مباراة الاتحاد والهلال


وتأكد غياب عبدالإله العمري عن مباراة الاتحاد والهلال، للإصابة في العضلة الضامة، خلال مباراة الفريق أمام الوحدة، وبالتالي غيابه رسميا عن المباراة، حيث سيخضع اللاعب لبرنامج تأهيلي خلال الفترة الحالية، وذلك لتجهيزه للمشاركة في المباريات.


وتعرض عبدالإله العمري لإصابة على مستوى العضلة الضامة، ولن تقل مدة غياب اللاعب عن أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، قبل العودة من جديد للمشاركة في المباريات مع العميد في المباريات بصورة طبيعية.
 

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