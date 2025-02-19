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أخبار مصر

رئيس الوزراء يشهد غدًا إطلاق "استراتيجية النيابة العامة للتدريب"

مصطفى مدبولي رئيس
مصطفى مدبولي رئيس الوزراء
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يشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، غدًا، إطلاق النيابة العامة لـ"استراتيجية النيابة العامة للتدريب"، في إطار جهود تطوير وتأهيل الكوادر القانونية وتعزيز منظومة العدالة.

ويأتي إطلاق هذه الاستراتيجية في ضوء حرص النيابة العامة على الارتقاء بمستوى التدريب والتأهيل لأعضائها، بما يواكب التطورات القانونية والتكنولوجية الحديثة، ويعزز كفاءة العمل القضائي.

ومن المقرر أن يتضمن الحدث استعراضًا لمحاور الاستراتيجية وأهدافها، إضافة إلى آليات التنفيذ التي تعتمدها النيابة العامة لضمان تحقيق أعلى مستويات الكفاءة في الأداء.

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إستراتيجية النيابة العامة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء النيابة العامة رئيس مجلس الوزراء مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء

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