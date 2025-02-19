رئيس الوزراء يشهد غدًا إطلاق "استراتيجية النيابة العامة للتدريب"

يشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، غدًا، إطلاق النيابة العامة لـ"استراتيجية النيابة العامة للتدريب"، في إطار جهود تطوير وتأهيل الكوادر القانونية وتعزيز منظومة العدالة.

ويأتي إطلاق هذه الاستراتيجية في ضوء حرص النيابة العامة على الارتقاء بمستوى التدريب والتأهيل لأعضائها، بما يواكب التطورات القانونية والتكنولوجية الحديثة، ويعزز كفاءة العمل القضائي.

ومن المقرر أن يتضمن الحدث استعراضًا لمحاور الاستراتيجية وأهدافها، إضافة إلى آليات التنفيذ التي تعتمدها النيابة العامة لضمان تحقيق أعلى مستويات الكفاءة في الأداء.

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