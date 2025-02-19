مدبولي في مؤتمر صحفي: نعد خطة لإعادة إعمار غزة بالتعاون مع مؤسسات عالمية، افتتاح أكثر من 120 معرضًا لـ "أهلًا رمضان"، انخفاض معدل البطالة إلى 6.4% خلال الربع الأخير من 2024

استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، المؤتمر الصحفي الأسبوعي، عقب اجتماع مجلس الوزراء، بالحديث عن، أبرز الأنشطة خلال هذا الأسبوع، وهو حضوره قمة الاتحاد الأفريقي في أثيوبيا بالإنابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وقال رئيس الوزراء: كانت هناك فرصة لعقد عدة لقاءات ثنائية مع عديد من زعماء القارة الأفريقية، والذين أثنوا بدورهم على عمق العلاقات المصرية مع دولهم، وانفتاح مصر بصورة كبيرة جدًا خلال الفترة الأخيرة، والعودة إلي أفريقيا بقوة، تحديدًا منذ تولي الرئيس مقاليد الحكم، كما أشاروا إلى أن مصر تعود إلى أفريقيا بقوتها الناعمة في العديد من المجالات، وتحديدًا كان هناك ثناء شديدا على أداء الشركات المصرية العاملة في هذه الدول في قطاعات التشييد والبناء وقطاعات الصناعة تحديدًا، سواء شركات القطاع الخاص أو الشركات التابعة للدولة، وبفضل الله فإن توجه الدولة المصرية بالعودة للقارة الأفريقية يسير بصورة جيدة جدًا.

وتابع قائلًا: كما كان هناك لقاءات أعقبت قمة الاتحاد الأفريقي لمصر تمت مع عدد من الزعماء الأفارقة، كما ستكون هناك لقاءات وزيارات مُرتقبة سواء لرئيس جمهورية زامبيا، أو رئيس جمهورية أنجولا بحكم توليه منصب قيادة الاتحاد الأفريقي.

وفي ذات السياق، قال رئيس الوزراء: كان من أهم اللقاءات التي عقدتها لقاءين مهمين جدًا، الأول مع الرئيس محمود عباس أبو مازن، رئيس دولة فلسطين، والذي كلفني وحمّلني رسالة شخصية منه ومن كل الشعب الفلسطيني بتقديم كل الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ولكل شعب مصر على موقف مصر التاريخي الذي انحاز إلى جانب الشعب الفلسطيني خاصةً خلال هذه الفترة الحرجة.

وقال أن هذا ليس بجديد على مصر، ودائمًا مصر هي الداعم الرئيسي للشعب الفلسطيني، كما تناقشنا خلال اللقاء حول الوضع الحالي على الأرض وآليات التعامل مع جهود الحفاظ على وقف إطلاق النار، وكذلك تفاصيل موضوع إعمار غزة والرؤية لهذا الأمر وكيفية التنفيذ خلال الفترة القادمة بمشيئة الله.

وأضاف: كما كان هناك أيضًا لقاء ثانٍ شديد الأهمية مع أنطونيو جوتيريش، سكرتير عام الأمم المتحدة، والذي أكد أيضًا على تقديره واحترامه لموقف مصر وجهودها الداعمة على المستوي السياسي والإنساني وتقديم المساعدات والإغاثات للشعب الفلسطيني وقطاع غزة في هذه المرحلة.

وفي سياق متصل، قال: أتابع بصورة يومية عدد المصابين الذين يدخلون من قطاع غزة لتلقي العلاج في مصر، ومنذ وقف إطلاق النار فإن الأعداد في تزايد، وهو دور مصر دائمًا الذى تقوم به، وسنظل كذلك لا نتأخر أبدًا عن هذا الأمر، كما كان هناك إطلاق لقافلة جديدة لصندوق تحيا مصر خلال هذا الأسبوع أيضًا لدعم أشقائنا في قطاع غزة.

وفيما يتعلق بالحديث المُثار حول قيام الدولة المصرية بوضع تصور لخطة إعمار قطاع غزة، أكد رئيس الوزراء أنه جار بالفعل وضع الإطار العام لهذا الموضوع، وذلك بمشاركة العديد من الجامعات المصرية، وعدد من المكاتب الاستشارية، لافتا إلى القدرات العملية لإعادة الإعمار من الناحية الفنية والهندسية، وما تتمتع به الدولة المصرية من خبرة كبيرة في هذا الصدد، وذلك اعتمادا على ما تم تنفيذه في مصر من مشروعات كثيرة في مجالات التنمية.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن مدة السنوات الثلاث تعتبر مدى زمنيا مقبولا لإعادة تعمير وإعمار قطاع غزة، وتنفيذ مختلف الأعمال لعودته إلى أحسن مما كان عليه قبل بدء الحرب، مؤكدا أن هذا التقدير يأتي من خلال الواقع العملي والفعلي الموجود على أرض الواقع وتم تطبيقه.

ولفت رئيس الوزراء إلى أن قدرات الشركات المصرية والعربية والعالمية التي تعمل في منطقة الشرق الأوسط، ولديها من الكفاءات والقدرات التي تمكنها جميعا من تنفيذ أعمال إعادة إعمار قطاع غزة خلال فترة السنوات الثلاث.

ونوه الدكتور مصطفى مدبولي إلى لقائه مع رئيس وزراء فلسطين مُؤخرًا وما تم خلاله من إمداد الدولة المصرية بالعديد من الدراسات الفنية والهندسية المُقترحة من جانب العديد من المؤسسات الدولية وعلى رأسها البنك الدولي، والتي توضح مراحل عمليات إعادة الإعمار، لافتًا إلى أنه يتم الاستعانة بهذه الدراسات التي قامت بها المؤسسات الدولية وكذا السلطة المصرية، ضمن التصور المتكامل الذي تعده مصر لإعادة إعمار قطاع غزة.

وأشار رئيس الوزراء إلى الجهد الدبلوماسي الذي تقوم به مصر فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، مُنوهًا في هذا الصدد عن استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لرئيس الكونجرس اليهودي العالمي، وما تمثله هذه الزيارة من أهمية كبيرة في التأكيد على العديد من الأمور، من بينها حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة في حدود الرابع من يونيو لعام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، والذي يعد ثابتًا أساسيًا لدي الأمتين العربية والإسلامية، وكذا المجتمع الدولي بشكل عام.

ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى استضافة القاهرة للاجتماع الرابع للتحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين، والذي حضره المفوض العام لوكالة الأونروا، ومنسقين من الأمم المتحدة لشئون الإنسانية وإعادة الإعمار.

وأشار إلى أنه تم الإعلان عن موعد انعقاد القمة العربية المصغرة التي سيتم خلالها الإعداد للقمة العربية المقرر انعقادها في الرابع من شهر مارس المقبل، والتي يتم على جدول أعمالها وضع تصور متكامل لعمليات إعادة إعمار قطاع غزة خلال الفترة القادمة.

كما تطرق رئيس مجلس الوزراء لفعالية أخرى وهي تنظيم مُؤتمر ومعرض مصر الدولي الثامن للطاقة "إيجبس 2025"، الذي شرف بحضور ورعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والذي يأتي هذا العام تحت شعار "بناء مستقبل آمن ومستدام للطاقة "، وشرفه بالحضور الرئيس القبرصي، مُشيرًا إلى أن المؤتمر شهد التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم مع الجانب القبرصي، وخاصةً الاتفاقيات التي تسمح بتصدير الغاز من حقول قبرص إلى مصر واعتبار الدولة مركزًا لتسييله وإعادة تصديره، وهو ما يؤكد مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة وتسييل الغاز في منطقة شرق المتوسط.

وفي الوقت نفسه، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى توقيع اتفاق آخر بين وزارة البترول المصرية، ووزارة الطاقة السعودية؛ من أجل وضع خطة تنفيذية في مجال استخدام الطاقة، مُشيرًا إلى الكلمة التي ألقاها الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وزير الطاقة السعودي، والتي لا تحتاج إلى تعليق، لأنها أكدت الأخوة وعمق الروابط التي تجمعنا مع المملكة العربية السعودية، وما تشهده من تنسيق المواقف في مختلف المجالات، وأيضا خلال الفترة المقبلة.

وفي هذا السياق، أشار رئيس الوزراء إلى أنه التقى وزير الطاقة السعودي على هامش انعقاد الجلسة العامة لمؤتمر "إيجبس 2025"، حيث تناقشا في مشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، وكذلك العديد من مشروعات التعاون الأخرى في هذا المجال.

كما نوه الدكتور مصطفى مدبولي إلى اللقاء الذي عقده مع رؤساء الشركات العالمية المتخصصة في مجال الطاقة، والذين حضروا المؤتمر أيضًا، لافتًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، كان قد التقى في اليوم للمؤتمر الرئيس التنفيذي لشركة "إيني" الإيطالية للبترول، كما التقى عددًا آخر من رؤساء الشركات الدولية العاملة في قطاع البترول والطاقة، حيث أكد رئيس شركة "إيني" عودة العمل بقوة في تنمية حقل "ظهر"، بالإضافة لتكثيف العمل في المشروعات الأخرى التي تساهم فيها الشركة.

وأوضح رئيس الوزراء أن رئيس الشركة أكد لرئيس الجمهورية أيضًا أن العامين المُقبلين سيشهدان تطورًا كبيرًا في قطاع الطاقة بمصر، بناءً على تقديراتهم الخاصة والدراسات التي أعدتها الشركة على مواقع الاستكشاف والامتياز التي حصلت عليها الشركة، لافتًا إلى أن ما قاله رئيس الشركة الإيطالية أكده أيضا رؤساء شركات الطاقة الذين اجتمع بهم في مقر مجلس الوزراء أمس في مائدة نقاش مستديرة.

وانتقل الدكتور مصطفى مدبولي للحديث عن زيارة رئيس وزراء كرواتيا والوفد المرافق له أمس، وانعقاد منتدى الأعمال الاقتصادي المصري الكرواتي، فضلًا عن المباحثات الثنائية التي سبقته، حيث شهدت تلك المباحثات التشاور في موضوعات عديدة مهمة؛ سواء ما يتعلق بالأزمة الروسية الأوكرانية، أو أزمة الشرق الأوسط، وأحداث غزة، لافتًا إلى أن المباحثات شهدت توافقًا تامًا على الخطوات التي اتخذتها مصر وكرواتيا في هذا الشأن، مُضيفًا أنه من أهم الأمور التي أعلنها رئيس وزراء كرواتيا خلال الزيارة هو ترحيب بلاده باستقدام العمالة المصرية المدربة، حيث شهد رئيس الوزراء الكرواتي للعمالة المصرية في بلاده بأنها من أفضل 10 جنسيات متواجدة على أرض كرواتيا، وأن بلاده ترحب باستقدام عدد أكبر، كما تم الاتفاق على مشروعات أخرى في مجالات السياحة والصناعة خلال الفترة المقبلة.

وقال رئيس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي: التقيت رئيس مجموعة مستشفيات "سان دوناتو" الإيطالية، وهي أكبر مجموعة متخصصة في مجال الرعاية الصحية في إيطاليا، وهي خامس أكبر مجموعة في القارة الأوروبية في إنشاء وإدارة المستشفيات.

وأضاف: ناقشت مع رئيس المجموعة الإيطالية فرص التعاون المشترك في مجال تقديم الخدمات الصحية بالشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، حيث توافقنا على إنشاء مستشفى على أعلى مستوى في القاهرة، كبداية لاستثمارات المجموعة في مصر خلال الفترة المقبلة، حيث تعهدت المجموعة بضخ استثمارات تبدأ بـ100 مليون دولار؛ لإنشاء هذه المستشفى من أجل تقديم الخدمات الطبية المتميزة، مُشيرًا إلى أن رئيس المجموعة أشاد بكفاءة الأطقم الطبية المصرية والأطباء المصريين، مُوضحًا أن المستشفى الجديد سيقدم خدمات الرعاية الصحية على أعلى مستوى، سواء للمصريين أو للوافدين من المنطقة المحيطة بنا.

ثم انتقل الدكتور مصطفى مدبولي بعد ذلك للحديث عن عددٍ من المؤشرات الاقتصادية المهمة، منها انخفاض معدل البطالة إلى 6.4% خلال الربع الرابع من عام 2024، قائلًا: المؤشرات كلها مهمة، وأنه على الرغم من الأزمة الاقتصادية فإن تركيزنا على خلق فرص العمل خاصةً مع الزيادة السكانية فإنه يعد مؤشرا جيدا ينعكس على انخفاض معدلات البطالة.

وأضاف رئيس الوزراء: كما كان هناك اجتماعات متواصلة ومستمرة تجري مع اللجان الاستشارية التابعة لمجلس الوزراء، حيث كان هناك لقاء مع المجموعة الوزارية لتصدير العقار والتنمية العقارية، وتم التوافق على مجموعة من الخطوات التنفيذية التي سنبدأ العمل عليها سويًا خلال الفترة القادمة بهدف تعظيم العوائد من ملف تصدير العقار، واجتذاب الجنسيات المختلفة للاستثمار العقاري داخل الدولة المصرية، وبالفعل هناك خطوات تم التوافق عليها في هذا الأمر، كما كان هناك لقاء مشترك أيضًا بين المجلس التنسيقي للسياسات النقدية والمالية واللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي، وأيضًا تم التوافق على مجموعة من الرؤي والخطوات والسيناريوهات في ظل التحديات التي نواجهها ويواجهها العالم كله.

واختتم الدكتور مصطفى مدبولي بالحديث حول ملف السلع ومدي توافرها بالأسواق قائلًا: هناك أيضًا متابعة على مدار اليوم لموضوع الأسواق والسلع وتوفيرها بأكبر قدر ممكن، وكنا قد افتتحنا معرض "أهلًا رمضان" بمحافظة القاهرة، واليوم سنكون بمشيئة الله في افتتاح المعرض بمحافظة الجيزة، ولدينا الآن أكثر من 120 معرضا تم افتتاحها فيما يخص "أهلًا رمضان" على مستوي الجمهورية، وكذلك تجاوزنا 220 سوقا من أسواق اليوم الواحد مُوزعة على مستوي المحافظات كلها، وبفضل الله هذه المبادرة بدأت بنيل القبول والنجاح وازداد عدد الأسواق لتصل إلى 220 سوقًا، هذا بالإضافة إلى ما تم الاتفاق عليه مع السلاسل التجارية الكبيرة بتخصيص ركن بداخلها خاص بمبادرة "أهلًا رمضان" يتم فيها عرض السلع والمنتجات في إطار المُبادرة طوال الفترة القادمة بالأسعار والتخفيضات التي تم التوافق عليها.

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