الأربعاء 19 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

عقارات

الإسكان تعقد مزادا علنيا لبيع عدد من الوحدات التجارية والخدمية الأحد

وزارة الإسكان
وزارة الإسكان

تعقد وزارة الإسكان ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مزادا علنيا لبيع عدد من الوحدات التجارية والخدمية.

وتطرح بمدينة دمياط الجديدة ١٢ محلا تجاريا و٢ صيدلية بالسوق التجارى للمجاورة ٣٣ - ٣٤ بالحى ٦ وتعقد جلسة المزاد يوم الأحد المقبل ٢٣/ ٢/ ٢٠٢٥.

وقال المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه تم أمس إجراء القرعة العلنية بين المتقدمين على وحدات روضة العبور وأراضي الإسكان الأكثر تميزًا بمدينة العبور، وكذا وحدات الإسكان المتميز بمدينة المنصورة الجديدة، والسابق طرحها ضمن برنامج "مسكن"، وذلك بالصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي، وسط حضور وإقبال كبير من المتقدمين.
وأوضح الدكتور حسن الشوربجي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، أنه بالنسبة لوحدات الإسكان المتميز بالمنصورة الجديدة فقد سبق طرح 890 وحدة، تقدم لحجزها 303 مواطنين من ذوي الهمم و9343 مواطنًا من باقي العملاء، وفي مدينة العبور تم طرح 456 وحدة إسكان في مشروع روضة العبور تقدم لحجزها 23 مواطنا من ذوي الهمم و1485 من باقي العملاء، وفي محور الأراضي الأكثر تميزًا بالعبور أيضًا، تم طرح قطعتي أرض تقدم لها 153 مواطنًا ومواطن واحد من ذوي الهمم.

وأضاف "الشوربجي"، أنه يتم إجراء القرعة العلنية لوحدات سكن مصر والأراضي المميزة بمدينة غرب أسيوط  " ناصر الجديدة"، والأراضي المميزة بمدن: قنا الجديدة، وسوهاج الجديدة، وأخميم الجديدة، وملوي الجديدة، والأراضي المتوسطة بمدينة بني سويف الجديدة، اليوم 19/2/2025، والأراضي المميزة بمدينة السادات، غدا 20/2/2025.
وأضاف أنه بالنسبة للقرعة العلنية لوحدات جنة وأراضي الإسكان الأكثر تميزًا بمدينة 6 أكتوبر، فسيتم إجراؤها يوم 24/2/2025، بمقر ستاد القاهرة الدولي (الملعب الرئيسي)، وكذا وحدات جنة بمدينة القاهرة الجديدة، يوم 25/2/2025، والأراضي المتوسطة بمدينة برج العرب الجديدة، يوم 26/2/2025.

تجدر الإشارة إلى أنه يتم السماح بحضور القرعة العلنية لمن يرغب من الحاجزين فقط بموجب ما يفيد سداد جدية الحجز ويتم البث المباشر لأحداث القرعة على الموقع الإلكتروني الخاص بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وتم استبعاد المخالفين لكراسة شروط الحجز والذين لا تنطبق عليهم الضوابط من الدخول في هذه القرعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الاسكان والمرافق الإسكان الإسكان المتميز أراضي الإسكان الأكثر تميز ا المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان

الأكثر قراءة

قتلى ومصابون في الجيش الكويتى، وبيان عاجل من رئاسة الأركان

الرقابة الإدارية تلقي القبض على رئيس جهاز إحدى المدن الجديدة

رئيس الوزراء يكشف تطورات حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة

الحسم غدا، خبير يتوقع السيناريو الأقرب لقرار البنك المركزي المصري بشأن سعر الفائدة

من أسبانيا، رسالة قوية من السيسي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب

إصابة جديدة تضرب صفوف الأهلي وتبعد نجم الفريق عن المشاركة أمام الزمالك

مدبولي يكشف حقيقة استحواذ الإمارات على المنطقة الاستثمارية بوسط البلد

مناطق تحت تأثير الأمطار غدا الخميس، تعرف عليها

منوعات

المزيد

ينتقد اللون والتكنولوجيا، ترامب يثير المخاوف حول مستقبل الطائرة الرئاسية

ظاهرة طبية صادمة، جنين يبلع جنينين داخل بطن أمه

على طريقة أفلام هوليوود، إلقاء شاب مغربي من نافذة شقة في إسطنبول

طرح فيلم Sonic the Hedgehog 3 للمشاهدة عبر منصة Paramount+

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الفراخ البيضاء والبلدي اليوم الأربعاء 19 فبراير 2025 (آخر تحديث)

ارتفاع جديد في أسعار القمح والدقيق اليوم الأربعاء 19-2-2025

انخفاض أسعار البيض اليوم الأربعاء 19-2-2025 في الأسواق

تعرف على أسعار النحاس اليوم الاربعاء 19-2-2025 بالسوق المحلية

المزيد

انفوجراف

مواجهات قوية للكبار.. مباريات دور الـ16 في دوري أبطال آسيا للنخبة "مجموعة الغرب" (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

كيف نستفيد من حادثة تغيير القبلة في واقعنا المعاصر؟، خالد الجندي يوضح (فيديو)

تفسير رؤية البرتقال في المنام وعلاقتها بكشف الأمور الخفية

«ووجدك عائلا فأغنى»، الشيخ محمد سيد طنطاوي يوضح نعم الله على رسوله

المزيد
الجريدة الرسمية