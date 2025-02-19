الأربعاء 19 فبراير 2025
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أخبار مصر

رئيس الوزراء يتفقد منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة

مصطفى مدبولي رئيس
مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

قام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بجولة تفقدية في منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة سير العمل ومعدلات التنفيذ بالمشروعات الجارية.

وخلال الجولة، استمع رئيس الوزراء إلى شرح مفصل من المسئولين حول آخر تطورات العمل في الأبراج الإدارية والتجارية، بما في ذلك البرج الأيقوني، الذي يُعد أطول برج في إفريقيا.

 كما أكد أهمية الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لإنهاء المشروعات وفق أعلى معايير الجودة، بما يواكب رؤية الدولة لتطوير العاصمة الإدارية الجديدة كأحد أبرز المشروعات التنموية.

وشدد مدبولي على ضرورة توفير جميع الخدمات والبنية التحتية اللازمة لضمان جاهزية المنطقة لاستقبال المستثمرين والشركات، مشيرًا إلى أن منطقة الأعمال المركزية تمثل أحد المحاور الرئيسية لجذب الاستثمارات وتعزيز التنمية الاقتصادية.

 

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