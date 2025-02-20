هل ينجح مجلس الأمن في إجبار إسرائيل على الانسحاب الكامل من لبنان؟ خبير يجيب

في ظل تصاعد التوترات على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، وجد مجلس الأمن الدولي نفسه أمام تحدٍّ جديد بعدما طالب لبنان المجتمع الدولي بإلزام إسرائيل بالانسحاب من القرى الحدودية التي لا تزال تحتلها، في انتهاك واضح للقرار 1701 الصادر عام 2006.

وأكد الدكتور أيمن سلامة، خبير القانون الدولي، أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي يهدد الاستقرار الهش في المنطقة ويعيدها إلى دائرة التوتر.

وقال الدكتور سلامة عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي: "ينص القرار 1701 على وقف الأعمال العدائية بين الطرفين، وانسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان، وتعزيز وجود الجيش اللبناني بالتعاون مع قوات اليونيفيل لمنع أي تصعيد عسكري"، وأضاف: "لكن استمرار إسرائيل في احتلال بعض المناطق الحدودية يشكل انتهاكًا صارخًا للقرار الدولي ويهدد الأمن الإقليمي".

دور مجلس الأمن والضغوط الدولية

وأشار سلامة إلى أن مجلس الأمن يملك صلاحيات عدة لمواجهة هذه الأزمة، أبرزها إصدار قرارات ملزمة تطالب إسرائيل بالانسحاب الفوري من المناطق المحتلة، كما يمكن للمجلس فرض عقوبات أو إرسال بعثات تحقيق دولية لتقييم الوضع ميدانيًا، ومع ذلك، أكد خبير القانون الدولي أن نجاح المجلس في فرض قراراته يعتمد إلى حد كبير على مواقف القوى الكبرى، وخاصة الولايات المتحدة وفرنسا.

الولايات المتحدة وفرنسا.. الحسابات السياسية والموقف من الانسحاب

وأوضح سلامة أن الولايات المتحدة تلعب دورًا رئيسيًا في مجلس الأمن، وغالبًا ما توفر الحماية الدبلوماسية لإسرائيل عبر استخدام حق النقض (الفيتو) ضد أي قرار قد يضر بمصالحها، من جهة أخرى، تسعى فرنسا، التي ترتبط بعلاقات تاريخية مع لبنان وتقود قوات اليونيفيل، إلى تحقيق توازن بين دعم سيادة لبنان والحفاظ على علاقاتها مع إسرائيل.

وأضاف: "في ظل اتفاق وقف إطلاق النار الأخير، تتزايد الضغوط على باريس وواشنطن لاتخاذ موقف أكثر وضوحًا تجاه استمرار الاحتلال الإسرائيلي للقرى اللبنانية"، وتابع: "هذا الوضع يجعل المرحلة المقبلة اختبارًا حقيقيًا لمدى التزام المجتمع الدولي بفرض القانون الدولي وإنهاء الاحتلال".

وأكد أنه مع استمرار المطالبات اللبنانية بإنهاء الاحتلال، يبقى السؤال الأكبر حول مدى استعداد مجلس الأمن للتحرك بشكل حاسم في ظل التوازنات السياسية الدولية، وفي الوقت الذي تواجه فيه المنطقة تحديات أمنية وسياسية متزايدة، يبدو أن القرارات الدولية ستظل رهينة بالحسابات الجيوسياسية للقوى الكبرى، مما يضع مستقبل الاستقرار في المنطقة على المحك.

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