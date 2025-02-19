مدبولي يكشف موعد تفعيل الربط الكهربائي مع السعودية

أكد رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، أنه سيتم الربط الكهربائي مع السعودية أول يوليو المقبل بطاقة 1500 ميجا وات وهذا سيساعد في فصل الصيف بشأن استهلاك الكهرباء.

الاستفادة من الربط الكهربائي مع السعودية

ولفت خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد منذ قليل بالعاصمة الإدارية: “في السعودية هيساعدونا وإحنا هنساعدهم في ساعات الذروة التي تختلف في البلدين، والربط الكهربائي للمساعدة في اتزان وتوازن الشبكة الكهربائية”.

وأشار إلى أن حجم التبادل في الربط الكهربائي مع السعودية يقدر بـ 3000 ميجا وات.



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