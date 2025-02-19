تفاصيل زيارة رئيس وزراء كرواتيا لمكتبة الإسكندرية

استقبل الدكتور أحمد زايد؛ مدير مكتبة الإسكندرية، صباح اليوم، ا أندريه بلينكوفيتش؛ رئيس وزراء جمهورية كرواتيا، في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى مصر.

قام رئيس الوزراء بجولة تفقدية في مكتبة الإسكندرية، تعرف فيها على أهم مقتنيات المكتبة ومشروعاتها، ثم ألقى محاضرة بعنوان "البحر الأبيض المتوسط: تراثنا المشترك، ومستقبلنا المشترك".

رحب الدكتور أحمد زايد؛ مدير مكتبة الإسكندرية، أندريه بلينكوفيتش؛ رئيس وزراء جمهورية كرواتيا، معربًا عن سعادته باستقبال رئيس الوزراء في مدينة الإسكندرية التاريخية. وأكد أن العلاقة بين مصر وكرواتيا قوية واستراتيجية، وأن هذه الزيارة تؤكد أن الثقافة هي محور هذه العلاقة وتعكس الاهتمام ببناء الإنسان وتحقيق السلام في ظل النزاعات القائمة في العالم.



وقال إننا نتحدث اليوم عن البحر المتوسط الذي يعد مهد الحضارات وملتقى للتواصل بين إفريقيا وآسيا وأوروبا، وأكد على الأثر العميق للمنطقة على الثقافة الإنسانية على مر العصور. وأضاف: "نحن نجتمع اليوم للحديث عن تاريخنا المشترك وأيضًا التحديات التي تواجهنا في المستقبل والتي لا يمكن مواجهتها إلا من خلال الحوار البناء والتعاون المشترك".

وفي كلمته، رحب الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية برئيس الوزراء الكرواتي في مدينة الإسكندرية مدينة الثقافة ومنارة الحضارة والمعرفة ومركز الصناعة والتجارة والخدمات. وأضاف: "نفخر باختيار الإسكندرية كأول عاصمة للثقافة والحوار في منطقة المتوسط لعام 2025". وأكد أن الإسكندرية لطالما كانت ملتقى للحوار والتبادل بين الثقافات في البحر المتوسط على مر التاريخ.

ولفت إلى عمق العلاقات الثقافية والاقتصادية القوية التي تجمع مصر وكرواتيا، مشيرًا إلى عقد المنتدى الاقتصادي المصري الكرواتي وتوقيع اتفاقيات تعاون بين الجانبين لتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي، معربًا عن أمله في زيادة الروابط والشراكات بين كرواتيا ومصر خلال هذه الزيارة الهامة.



وفي كلمته، قال أندريه بلينكوفيتش إنه من دواعي فخره الوقوف اليوم في مكتبة الإسكندرية التي تحمل إرث واحدة من أكبر مراكز المعرفة في التاريخ، وتظل بعد إحيائها عام 2002 منارة لتبادل المعرفة والثقافة ودليل على أن الحضارات لا تزدهر بالقوة فقط بل أيضًا الحكمة والحوار والسعي وراء المعرفة.

وتحدث عن علاقة الصداقة القوية التي تجمع مصر وكرواتيا والتاريخ الطويل من التعاون، مؤكدًا أن هذه العلاقة ترتبط بشكل كبير بالبحر الأبيض المتوسط والتقاليد البحرية الثرية والالتزام المتبادل بتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة والعالم بأكمله. ولفت إلى أن موقع كرواتيا الجغرافي يمنحها العديد من المميزات ويدفعها لتعزيز التعاون التجاري مع مصر وخاصة الإسكندرية.

وقال رئيس وزراء كرواتيا إن مصر هي ركيزة للسلام ومحرك أساسي للتقدم في المنطقة، مؤكدًا أنها تتعامل مع التوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط بحكمة بالغة وقدرة على الاستشراف الاستراتيجي.

وشدد على أن مصر حققت إنجازات كبيرة في الوقت الحاضر، منها قناة السويس الجديدة وتطوير العاصمة الإدارية الجديدة ومشروعات البنية التحتية، مشيرًا إلى أن هذه الإنجازات هي خير دليل على قدرة مصر على تحقيق التقدم والازدهار في المستقبل.

وأشار أندريه بلينكوفيتش إلى أن الروابط التي تجمع مصر وكرواتيا متجذرة في التاريخ. وتحدث عن الشخصيات التي ساهمت في تعزيز التبادل الثقافي والمعرفي بين مصر وكرواتيا، ومنهم جوهر الصقلي مؤسس مدينة القاهرة الذي تعود أصوله إلى كرواتيا. وأشار إلى استقبال مصر لحوالي 26 ألف مواطن كرواتي في السويس خلال الحرب العالمية الثانية، إلى جانب مشاركة عدد من الشركات الكرواتية في الحملة الدولية لإنقاذ معبدي أبو سمبل، وإنشاء السد العالي.

وأعرب عن سعادته بتواجد وفد كبير من رجال التجارة والأعمال خلال زيارته إلى مصر للعمل على تقوية الشراكات الاقتصادية وخلق فرص تعاون جديدة في المستقبل. وأكد على التزام كرواتيا بالشراكة الاستراتيجية مع مصر؛ أكبر دولة في المنطقة. وقال إن أحد أهم محاور التعاون في منطقة البحر المتوسط هي الأمن والاستقرار، والتقدم الاقتصادي، وحماية البيئة.

وتحدث عن التحديات التي تواجه المنطقة، ومنها قضية الهجرة، مؤكدًا أن كرواتيا تثمن الجهود المصرية في الحد من الهجرة غير الشرعية، واحتواء عدد كبير من اللاجئين.

وأكد أن كرواتيا ترحب بوقف إطلاق النار في غزة، وتطالب باستكمال المفاوضات لتنفيذ الاتفاق، مشددًا على أن أي دعوة للتهجير القسري غير مقبولة، وتتنافي مع القانون الدولي.

وقال في الختام إن البحر الأبيض المتوسط ليس مجرد بحر بل مكان لتفاعل الثقافات والأديان والتاريخ، واليوم نواجه تحديات ملحة، فتغير المناخ يهدد سواحلنا، والهجرة تختبر تضامننا، وعدم اليقين العالمي يختبر وحدتنا وقيادتنا، لذا يجب أن نستثمر في التعليم والبحث والتنمية المستدامة وتعزيز الروابط بين الشعوب.





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