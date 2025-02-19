رئيس الوزراء: الشركات المصرية قادرة على إعادة إعمار غزة خلال 3 سنوات بأفضل صورة

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن عملية إعادة إعمار قطاع غزة من المقرر أن تتم خلال ثلاث سنوات، مشيرًا إلى أن الشركات المصرية لديها الخبرة الكافية لتنفيذ هذه المشروعات على أعلى مستوى، وبما يضمن إعادة الأوضاع إلى أفضل مما كانت عليه.

وأوضح رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم على هامش الاجتماع الأسبوعي للحكومة، أن مصر تمتلك سجلًا حافلًا في تنفيذ مشروعات إعادة الإعمار، سواء داخل البلاد أو خارجها، وهو ما يؤهل الشركات المصرية للقيام بهذا الدور بكفاءة عالية، مشددًا على التزام مصر الكامل بدعم الأشقاء الفلسطينيين في هذه المرحلة المهمة.

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