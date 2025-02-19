الأربعاء 19 فبراير 2025
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أخبار مصر

ميتسوبيشي تبحث مع البترول فتح آفاق جديدة للاستثمار في تكنولوجيا الطاقة النظيفة

معرض ايحبس 2025،فيتو
معرض ايحبس 2025،فيتو
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شهدت فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة "إيجبس 2025"،  اجتماعا موسعا بين قطاع البترول المصرى وشركة ميتسوبيشى العاملة بمجال تكنولوجيا إزالة والتقاط الكربون بحضور المهندس صلاح عبد الكريم رئيس الهيئة العامة للبترول والمهندس أسامة السمنودى نائب العمليات بالشركة القابضة للغازات الطبيعية ايجاس نيابة عن المهندس يس محمد العضو المنتدب التنفيذى.

مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة إيجبس 2025

واستعرضت ميتسوبيشي مشروعات تكنولوجيا إزالة الكربون من الحقول عن طريق توربينات غازية تعمل بالهيدروجين وأخرى تعمل بالامونيا الخضراء بالإضافة إلى توسيع استخدامات الهيدروجين وخفض الانبعاثات الكربونية.

وخلال اللقاء، أكد صلاح عبد الكريم ضرورة الانتقال من الوقود الاحفوري إلى مزيج متوازن للطاقة والتزام الهيئة بكافة معايير كفاءة الطاقة في عمليات الاإنتاج مع الحرص على التكامل بين الشركات المحلية والشركاء الأجانب في عمليات البحث والاستكشاف لافتا إلى اتباع الهيئة تقنيات وتكنولوجيا متقدمة وحلول متطورة في هذ المجال.

 توسيع استخدامات الهيدروجين وخفض الانبعاثات الكربونية

فيما أكد السمنودى نائب ايجاس على إتاحة فرص التعاون في مجالات تحسين كفاءة استخدام الغاز الطبيعي، وتطوير حلول مستدامة لتقليل الانبعاثات من خلال الربط بين بيانات الشركات لقياس الانبعاثات الكربونية  بهدف زيادة كفاءة الطاقة وتعزيز قدرات صناعة البترول والغاز المصرية وإمكانياتها في مجال خفض الكربون، والاستفادة من أفضل الخبرات والممارسات العالمية في هذا المجال مما يسهم في تقليل استهلاك الوقود التقليدي وتحقيق الاستدامة البيئية.

وأشار إلى أن التعاون مع ميتسوبيشي يعزز هذه الجهود بالتوسع بمشروعات الهيدروجين واحتجاز وتخزين الكربون

ويأتي هذا اللقاء في إطار استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية لتعزيز الشراكة العالمية، وفتح افاق جديدة للاستثمار في التكنولوجيا المتقدمة والحلول المستدامة لضمان استقرار وتطوير قطاع الغاز والطاقة في مصر.

 

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