السيسي يطالب بوقف الممارسات العدوانية ضد الفلسطينيين بالضفة الغربية وإنهاء الصراعات في المنطقة

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي ضرورة وقف الممارسات العدوانية ضد الفلسطينيين بالضفة الغربية والتطلع إلى إنهاء الصراعات في المنطقة.

كما أكد الرئيس السيسي ضرورة التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار، واستمرار تبادل الرهائن والأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية اللازمة، لإنقاذ أهالي غزة من الأوضاع المأساوية التي يعانون منها.



كما أشاد الرئيس السيسي بقرار إسبانيا الشجاع والتاريخى، الذي انحاز إلى الحق والعدل، عبر الاعتراف بالدولة الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وعلى رأسها حقه فى تقرير المصير وضرورة السعى والدفع لإحياء عملية السلام، بهدف إقامة دولة فلسطينية، وفقا لقرارات الشرعية الدولية.

كما أكد الرئيس السيسي أهمية دعم المجتمع الدولى، وتبنيه خطة إعادة إعمار قطاع غزة، دون تهجير الشعب الفلسطيني والبدء الفوري في عمليات الإغاثة والتعافى المبكر.

واستقبل فيليب الثامن ملك إسبانيا الرئيس السيسي حيث تم تناول عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأقام ملك إسبانيا مأدبة غداء على شرف زيارة الرئيس السيسي لمدريد.

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