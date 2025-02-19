الأربعاء 19 فبراير 2025
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أخبار مصر

السيسي يشدد على إعادة إعمار غزة دون تهجير الشعب الفلسطيني

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي.فيتو

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي ضرورة التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار، واستمرار تبادل الرهائن والأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية اللازمة، لإنقاذ أهالي غزة من الأوضاع المأساوية التي يعانون منها. 

كما أشاد الرئيس السيسي بقرار إسبانيا الشجاع والتاريخي، الذى انحاز إلى الحق والعدل، عبر الاعتراف بالدولة الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وعلى رأسها حقه فى تقرير المصير وضرورة السعى والدفع لإحياء عملية السلام، بهدف إقامة دولة فلسطينية، وفقا لقرارات الشرعية الدولية.

كما أكد الرئيس السيسي أهمية دعم المجتمع الدولى، وتبنيه خطة إعادة إعمار قطاع غزة، دون تهجير الشعب الفلسطيني والبدء الفوري فى عمليات الإغاثة والتعافي المبكر.

واستقبل فيليب الثامن ملك إسبانيا الرئيس السيسي، حيث تم تناول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأقام ملك إسبانيا مأدبة غداء على شرف زيارة الرئيس السيسي لمدريد.
 

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