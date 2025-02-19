السعودية توقف إصدار تأشيرات الزيارة العائلية وتمنحها مفردة دون تجديد

أعلنت السلطات السعودية إيقاف إصدار تأشيرات الزيارة العائلية مع إمكانية منح تأشيرة زيارة مفردة لمدة 30 يوما من دون إمكانية التمديد.

الامتثال للإجراءات القانونية المتبعة

وبحسب تقارير إعلامية؛ فإن ذلك جاء من أجل تنظيم حركة الزوار وضمان الامتثال للإجراءات القانونية المتبعة.

تأشيرة الزيارة العائلية المتعددة

وأشارت التقارير إلى أنه على الرغم من إيقاف صلاحية تأشيرة الزيارة العائلية المتعددة، إلا أن الأشخاص الذين حصلوا عليها قبل قرار الإيقاف ولا زالت تأشيرتهم سارية فإنهم لا ينطبق عليهم قرار الإيقاف.

وبينت أنه يمكن الاستفادة منها حتى آخر يوم في التأشيرة وفقا للشروط المعلنة الصادرة بها التأشيرة.

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