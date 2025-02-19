رسميًّا، إيقاف جود بيلينجهام نجم ريال مدريد مباراتين

قررت لجنة المسابقات في الاتحاد الإسباني لكرة القدم، معاقبة نجم ريال مدريد، جود بيلينجهام، بالإيقاف لمباراتين، وذلك بعد حصوله على بطاقة حمراء مباشرة خلال لقاء الفريق الأخير في الدوري الإسباني أمام أوساسونا.

سبب عقوبة بيلينجهام

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ماركا"، تم تصنيف تصريحات بيلينجهام تجاه الحكم مونويرا مونتيرو على أنها "تقليل من الاحترام" وليس "إهانة أو سبا صريحا"، مما جنب اللاعب عقوبة أشد كانت قد تصل إلى 4-12 مباراة.

وفقا لما ورد في تقرير الحكم، فإن بيلينجهام قال له عبارة نابية، وهو ما أدى إلى طرده في الدقيقة 40 من المباراة.

وأضافت "ماركا"، أن ريال مدريد سيقدم طلبا إلى لجنة الاستئناف لإلغاء العقوبة أو تخفيفها.

وفي حال تأكيد العقوبة، سيغيب بيلينجهام عن مباراتي:جيرونا (في سانتياجو برنابيو) وريال بيتيس (خارج الديار).

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