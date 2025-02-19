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رياضة

إحالة رئيس نادي نابولي الإيطالي للمحاكمة

دي لورينتيس رئيس
دي لورينتيس رئيس نابولي، فيتو

طلب مكتب المدعي العام في روما، إحالة رئيس نادي نابولي، أوريليو دي لورينتيس، للمحاكمة بتهمة التلاعب في الميزانية بالسنوات السابقة.

سبب إحالة رئيس نابولي للمدعي العام

وبحسب موقع "توتوميركاتو" الإيطالي، فإن مكتب المدعي العام طلب محاكمة دي لورينتيس للتلاعب في الميزانية فيما يتعلق بالسنوات المالية لأعوام 2019 و2020 و2021.

وأضافت "بجانب رئيس النادي، طلب المدعي العام محاكمة أندريا كيافيلي، الذراع الأيمن لدى لورينتيس".

ونوهت أن الاتهامات تتضمن مكاسب رأسمالية وهمية مزعومة من انتقال المدافع كوستاس مانولاس من روما إلى نابولي في صيف 2019، وأيضا شراء المهاجم النيجيري فيكتور أوسيمين من فريق ليل الفرنسي عام 2020.

جدير بالذكر أن نابولي يتصدر جدول ترتيب مسابقة الدوري الإيطالي حتى الآن بعد مرور 25 جولة، برصيد 56 نقطة بفارق نقطتين فقط عن وصيفه إنتر ميلان (54).

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روما نابولي نادي نابولي أوريليو دي لورينتيس

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