وزارة الثقافة تتيح ببليوجرافية صلاح جاهين مجانًا للجمهورعلى تطبيق "كتاب"

قامت دار الكتب والوثائق القومية، برئاسة الدكتور أسامة طلعت، بإتاحة نسخة إلكترونية مجانية من ببليوجرافية صلاح جاهين للجمهور على تطبيق "كتاب".

جاء ذلك في إطار احتفالات وزارة الثقافة المصرية تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، بـ "عمنا صلاح جاهين".

يمكن قراءة النسخة عبر تطبيق "كتاب" الذي دشنته وزارة الثقافة بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته السادسة والخمسين.



ويأتي ذلك في ضوء حرص وزارة الثقافة المصرية على تفعيل قيمة العدالة الثقافية التي نص عليها الدستور المصري، وتعميق شعور المصريين بعزة هويتهم الوطنية الجامعة التي جسدها المبدع الكبير صلاح جاهين في أعماله المتنوعة من شعر ورسوم كاريكاتير وسيناريوهات.

لينك التطبيق:

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.