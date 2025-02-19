تعرف على حجم الاستثمارات الإسبانية في مصر

أكد الرئيس السيسي على الزخم الذي تشهده العلاقات المصرية الأسبانية وضرورة مواصلة تعزيزها في مختلف المجالات، وخاصةً المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك بين الرئيس السيسي وبيدرو سانشيز رئيس الوزراء الأسباني بمقر الحكومة الأسبانية، وعقدت اليوم جلسة مباحثات بين الرئيس عبدالفتاح السيسي بمقر الحكومة الإسبانية مع رئيس الحكومة بيدرو سانشيز

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس، إلى العاصمة الأسبانية مدريد في زيارة رسمية إلى مملكة أسبانيا، وذلك في إطار تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون والتنسيق بين البلدين

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس، في مقر إقامته بالعاصمة الإسبانية مدريد، ريكاردو دومينجيز جارثيا، رئيس مجلس إدارة شركة "نفانتيا" الأسبانية العاملة في مجال بناء السفن وصيانتها ونظم الطاقة المتجددة، وذلك على هامش الزيارة الرسمية التي يقوم بها الرئيس إلى مملكة أسبانيا وسيمون بارسيلو، رئيس مجموعة "بارسيلو" الأسبانية، والتي تعد واحدة من أهم الشركات العالمية في قطاع الفنادق والسفر

قيمة الاستثمارات الإسبانية في مصر



وبلغت قيمة الاستثمارات الإسبانية في مصر 123 مليون دولار خلال العام المالى 2023/ 2024 مقابل 161 مليون دولار خلال العام المالى 2022/2023.

قيمة التبادل التجاري بين مصر وأسبانيا

كشفت بيانات الجهاز اليوم عن وصول قيمة التبادل التجاري بين مصر وأسبانيا إلى 3.1 مليار ات دولار عام 2024 مقابل 3.2 مليارات دولار عام 2023.

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