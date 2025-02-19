وزيرة الثقافة الكرواتية: ندعم ترشيح خالد عناني مديرا لليونسكو

قالت ونينا أوبولجين، وزيرة الثقافة والإعلام بجمهورية كرواتيا: إنها تدعم ترشيح مصر للدكتور خالد عناني وزير السياحة والآثار السابق، لمنصب مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو" وسنعمل على تفعيل هذا الدعم.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي بمكتبة الإسكندرية عقب ندوة رئيس الوزراء الكرواتي في المكتبة.

وأوضحت وزيرة الثقافة الكرواتية، أن دعم العلاقات الثقافية المصرية الكرواتيه يسير بشكل جاد وكلل هذا بتوقيع اتفاقية تعاون مع وزارة الثقافة في حضور رئيس الوزراء الكرواتي والمصري، لأن مصر لها أهمية ثقافية وتاريخية كبيرة.

وأشادت وزيرة الثقافة الكرواتية بدور مصر الثقافي في المنطقة العربية وأفريقيا وما لمسته خلال مرافقتها لرئيس الوزراء الكرواتي لمصر على مدار الأيام الماضية.

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