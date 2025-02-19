من مدريد، السيسي يؤكد رفض مصر لتهجير الفلسطينيين

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على رفض مصر لتهجير الفلسطينيين مشيرا إلى أنه تناول تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث تم استعراض الجهود المصرية لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وحرص مصر على تنفيذ الإتفاق بمراحله الثلاثة بما يدعم الاستقرار في المنطقة، كما تم تناول الجهود المصرية لاستئناف ومواصلة عملية تبادل الرهائن والمحتجزين، فضلًا عن إنفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة لمواجهة الماسأة الإنسانية التي يتعرض لها أهالي القطاع.



جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك بين الرئيس السيسي وبيدرو سانشيز رئيس الوزراء الإسباني بمقر الحكومة الإسبانية

وعقدت اليوم جلسة مباحثات بين الرئيس عبدالفتاح السيسي بمقر الحكومة الأسبانية مع رئيس الحكومة بيدرو سانشيز

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس، إلى العاصمة الأسبانية مدريد في زيارة رسمية إلى مملكة أسبانيا، وذلك في إطار تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون والتنسيق بين البلدين

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس، في مقر إقامته بالعاصمة الأسبانية مدريد، ريكاردو دومينجيز جارثيا، رئيس مجلس إدارة شركة "نفانتيا" الأسبانية العاملة في مجال بناء السفن وصيانتها ونظم الطاقة المتجددة، وذلك على هامش الزيارة الرسمية التي يقوم بها الرئيس إلى مملكة أسبانيا وسيمون بارسيلو، رئيس مجموعة "بارسيلو" الأسبانية، والتي تعد واحدة من أهم الشركات العالمية في قطاع الفنادق والسفر.

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