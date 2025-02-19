رئيس وزراء إسبانيا يشيد بالجهود المصرية لوقف إطلاق النار بغزة ويرفض تهجير الفلسطينيين

أشاد رئيس الوزراء الإسباني بالجهود المصرية المستمرة على جميع الأصعدة السياسية والإنسانية ودور مصر المقدر في جهود الوساطة بين الأطراف كافة للتوصل لاتفاق لوقف لإطلاق النار في غزة وتبادل الرهائن والمحتجزين.

وأكد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز رفض تهجير الفلسطينيين.

وعقدت اليوم جلسة مباحثات بين الرئيس عبدالفتاح السيسي بمقر الحكومة الإسبانية مع رئيس الحكومة بيدرو سانشيز.

ووصل الرئيس السيسي، أمس، إلى العاصمة الإسبانية مدريد في زيارة رسمية إلى مملكة إسبانيا، وذلك في إطار تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون والتنسيق بين البلدين

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس، في مقر إقامته بالعاصمة مدريد، ريكاردو دومينجيز جارثيا، رئيس مجلس إدارة شركة "نفانتيا" الأسبانية العاملة في مجال بناء السفن وصيانتها ونظم الطاقة المتجددة، وسيمون بارسيلو، رئيس مجموعة "بارسيلو" الأسبانية، والتي تعد واحدة من أهم الشركات العالمية في قطاع الفنادق والسفر.



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