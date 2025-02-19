رئيس الوطنية للانتخابات يستعرض اختصاصات الهيئة بحضور ممثلي الأحزاب السياسية

استعرض المستشار أحمد بنداري الرئيس بمحكمة الاستئناف مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات اختصاصات الجهاز التنفيذي للهيئة والتي تتمثل في تنفيذ توصيات وقرارات مجلس إدارة الهيئة.

جاء ذلك خلال كلمته بالندوة التثقيفية للتوعية بأهمية المشاركة في الانتخابات، بحضور رؤساء وممثلي الأحزاب السياسية بمقر الهيئة الوطنية للانتخابات

وأضاف أن الهيئة الوطنية للانتخابات تختص دون غيرها بإدارة الاستفتاءات، والانتخابات الرئاسية، والنيابية، والمحلية وتنظيم جميع العمليات المرتبطة بها، والإشراف عليها باستقلالية وحيادية تامة ولا يجوز التدخل في أعمالها أو اختصاصاتها.

وتعمل الهيئة في هذا الإطار على ضمان حق الاقتراع لكل ناخب، والمسـاواة بين جميع الناخبين والمترشحين خلال الاستفتاءات والانتخابات

وأضاف بنداري أن الهيئة مختصة بإصدار جميع القرارات المنظمة لعملها، وتنفيذ عملية الاستفتاءات والانتخابات وفقًا لأحكام القوانين والأسس والقواعد المتعارف عليها دوليا، وإعداد قاعــدة بيانات الناخبين من واقع بيانات الرقم القومي، وتحديثها وتعديلها وتنقيتها ومراجعتها بصفة دورية مستمرة، ودعوة الناخبيــن للاستفتاءات والانتخابات، وتحديد مواعيدها، ووضع الجدول الزمني لكل منها، وفتح باب الترشح، وتحديد المواعيد الخاصة به، والإجراءات والمستندات والأوراق المطلوب تقديمها عند الترشيح.

كما استعرض المستشار أحمد بنداري، الإعلانات التوعوية للانتخابات عام2024 والتي تم بثها عبر وسائل الإعلام المرئية والمسموعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.