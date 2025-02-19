مصر وإسبانيا توقعان اتفاق ترفيع العلاقات بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية

وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي وبيدرو سانشيز رئيس وزراء إسبانيا اتفاق ترفيع العلاقات بين مصر وإسبانيا إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، إلى جانب توقيع عدد من مذكرات التفاهم في مجالات التعاون المختلفة.

كما شهد الرئيس السيسي وبيدرو سانشيز رئيس وزراء إسبانيا التوقيع على عدد من اتفاقيات التعاون بين مصر وإسبانيا.

وعقدت جلسة مباحثات بين الرئيس السيسي بمقر الحكومة الإسبانية مع رئيس الحكومة بيدرو سانشيز.

ويأتى ذلك خلال زيارة الرئيس الحالية الى العاصمة الإسبانية مدريد وهى زيارة رسمية إلى مملكة إسبانيا وذلك في إطار تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون والتنسيق بين البلدين.

ووصل الرئيس السيسي، أمس، إلى العاصمة الإسبانية مدريد في زيارة رسمية إلى مملكة إسبانيا، وذلك في إطار تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون والتنسيق بين البلدين.

واستقبل الرئيس السيسي، أمس، في مقر إقامته بالعاصمة الإسبانية مدريد، ريكاردو دومينجيز جارثيا، رئيس مجلس إدارة شركة "نفانتيا" الإسبانية العاملة في مجال بناء السفن وصيانتها ونظم الطاقة المتجددة، وذلك على هامش الزيارة الرسمية التي يقوم بها الرئيس إلى مملكة إسبانيا وسيمون بارسيلو، رئيس مجموعة "بارسيلو" الإسبانية، والتي تعد واحدة من أهم الشركات العالمية في قطاع الفنادق والسفر

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