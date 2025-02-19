رئيس وزراء كرواتيا يشيد بموقف مصر من القضية الفلسطينية

شدد رئيس وزراء كرواتيا، أندريه بلينكوفيتش، على رفض بلاده للتهجير القسري وتأييد موقف الحكومة المصرية في هذا الأمر، مشيرا إلى أن حل الدولتين هو السبيل الأمثل لحل القضية الفلسطينية.

ولفت إلى التزام كرواتيا بالحلول الدبلوماسية لحل جميع المشاكل والصراعات، مشيدا بالدور المصري في هذا الشأن.

جاء ذلك خلال ندوة له عن العلاقات المصرية الكرواتيه بحضور الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية والفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية، والدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية.

وأوضح رئيس الوزراء الكرواتي أن هناك تعاون كبير تم مع مصر خلال الفترة الماضية وكللت مجهوداتنا بتوقيع عده اتفاقيات خلال زياراتي لمصر من بينها اتفاقية مع ميناء الأسكندرية.

وأشار رئيس الوزراء الكراوتي إلى تاريخ مصر العريق وأهميتها ووجود أهم ممر مائي في العالم قناه السويس، وربط هذا مع ما يحدث في مصر من تطور مثل المتحف الكبير وغيرها من الإنجازات.

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