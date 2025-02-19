الأربعاء 19 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

بهدفه في بنفيكا، مينامينو أكثر لاعب ياباني تسجيلا للأهداف بدوري أبطال أوروبا

مينامينو، فيتو
مينامينو، فيتو

اعتلى الدولي الياباني تاكومي مينامينو نجم فريق موناكو الفرنسي، عرش بلاده في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وسجل مينامينو هدفا في الشوط الأول، من مباراة فريقه أمام بنفيكا، بملحق ثمن النهائي، أمس، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 22.

وانتهت المباراة بالتعادل 3/3، وشهدت تأهل بنفيكا لدور الـ16 بعد الفوز 4 / 3، في مجموع الذهاب والإياب.

مينامينو يعتلي عرش اليابان في دوري أبطال أوروبا 

وكان هذا هو الهدف الخامس للياباني مينامينو في دوري أبطال أوروبا، ليتفوق على مواطنيه شينجي كاجاوا ودايزن مايدا، حيث سجل كل منهما 4 أهداف.

وأصبح مينامينو بذلك هو أكثر لاعب ياباني تسجيلا للأهداف دوري أبطال أوروبا، وفقا للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا).

الهدف الذي سجله مينامينو أمس الثلاثاء كان الثالث له في النسخة الحالية من دوري أبطال أوروبا، بعدما أحرز هدفين في المباراة التي فاز فيها فريقه على ريد ستار بلجراد 5 / 1 في مرحلة الدوري.

وسجل مينامينو هدفين في موسم 2019 / 2020 لفريق ريد بول سالزبورج أمام ليفربول وجينك البلجيكي، في مرحلة المجموعات.

وانضم مينامينو لفريق ليفربول الإنجليزي في يناير 2020 قبل أن ينتقل إلى موناكو في صيف 2022.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

تاكومي مينامينو موناكو دوري ابطال اوروبا مينامينو بنفيكا

مواد متعلقة

موعد مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة

ريال مدريد يستدرج مانشستر سيتي في نهائي مبكر بدوري أبطال أوروبا

بنفيكا يتأهل إلى دور الـ16 من دوري الأبطال على حساب موناكو

أتالانتا يودع دوري أبطال أوروبا بالخسارة من كلوب بروج 1/3

الأكثر قراءة

أخبار مصر: بشرى عن أسعار الألبان قبل رمضان، مفاجأة آل الشيخ لجماهير الأهلي، خبر سيئ لـ بيسيرو، منخفض قطبي غير مسبوق يضرب مصر

النيابة تصرح بدفن جثمان خُط الصعيد "محمد محسوب" و7 من أعوانه

مقلبين مش مقلب، التفاصيل الكاملة لبرنامج "رامز إيلون مصر" (خاص)

ضبط المتهمين بسرقة 3 كيلو ذهب و9 ملايين جنيه من صاحب محل مصوغات في بنها

سعر جرام الذهب، آخر تطورات المعدن الأصفر صباح اليوم الأربعاء 19 فبراير 2025

السيسي وسانشيز يوقعان اتفاق ترفيع العلاقات بين مصر وإسبانيا إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية

بعد ارتفاعه أمس.. آخر تطورات سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء 19 فبراير 2025

منصة دازن تحسم الجدل رسميا حول بث مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية

منوعات

المزيد

طرح فيلم Sonic the Hedgehog 3 للمشاهدة عبر منصة Paramount+

قاتل المدن، ناسا ترفع احتمالات اصطدام الكويكب 2024 YR4 بالأرض

رد فعل ريهانا بعد تبرئة آيساب روكي من تهمة إطلاق النار على تيريل إيفرون

المحكمة تبرئ آيساب روكي من تهمة إطلاق النار على تيريل إيفرون (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق، الردة تواصل الارتفاع لليوم الثاني

أسعار الشوفان اليوم الأربعاء 19 فبراير 2025 في الأسواق

سعر كيلو السكر اليوم الأربعاء 19-2-2025 في الأسواق

أسعار الأرز اليوم الأربعاء 19-2-2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

آبل في الصدارة.. أعلى العلامات التجارية قيمة في 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم الأذان في حال انقطاع الكهرباء؟ أمين الفتوى يوضح

ما تيسر من سيرة القارئ الشيخ عبد العزيز حربي في ذكراه الثانية والعشرين

تفسير رؤية الصلح في المنام وعلاقتها بزيادة الرزق وتحقيق النجاح

المزيد
الجريدة الرسمية