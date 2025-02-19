بهدفه في بنفيكا، مينامينو أكثر لاعب ياباني تسجيلا للأهداف بدوري أبطال أوروبا

اعتلى الدولي الياباني تاكومي مينامينو نجم فريق موناكو الفرنسي، عرش بلاده في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وسجل مينامينو هدفا في الشوط الأول، من مباراة فريقه أمام بنفيكا، بملحق ثمن النهائي، أمس، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 22.

وانتهت المباراة بالتعادل 3/3، وشهدت تأهل بنفيكا لدور الـ16 بعد الفوز 4 / 3، في مجموع الذهاب والإياب.

مينامينو يعتلي عرش اليابان في دوري أبطال أوروبا

وكان هذا هو الهدف الخامس للياباني مينامينو في دوري أبطال أوروبا، ليتفوق على مواطنيه شينجي كاجاوا ودايزن مايدا، حيث سجل كل منهما 4 أهداف.

وأصبح مينامينو بذلك هو أكثر لاعب ياباني تسجيلا للأهداف دوري أبطال أوروبا، وفقا للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا).

الهدف الذي سجله مينامينو أمس الثلاثاء كان الثالث له في النسخة الحالية من دوري أبطال أوروبا، بعدما أحرز هدفين في المباراة التي فاز فيها فريقه على ريد ستار بلجراد 5 / 1 في مرحلة الدوري.

وسجل مينامينو هدفين في موسم 2019 / 2020 لفريق ريد بول سالزبورج أمام ليفربول وجينك البلجيكي، في مرحلة المجموعات.

وانضم مينامينو لفريق ليفربول الإنجليزي في يناير 2020 قبل أن ينتقل إلى موناكو في صيف 2022.

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