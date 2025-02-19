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حوادث

تأييد السجن المشدد 3 سنوات لعاطل قتل زوجة والده العرفية بالقاهرة

حبس متهم، فيتو
حبس متهم، فيتو

قضت محكمة جنايات مستأنف القاهرة، بتأييد السجن المشدد 3 سنوات لعاطل متهم بضرب زوجة والده العرفية حتى الموت بسبب خلافات بينهما. 

ووجهت النيابة العامة للمتهم تهمة ضرب أفضى إلى موت، إذ تعدى بالضرب على زوجة والده عمدا غير قاصدا قتلها، إلا أن الضرب أفضى إلى موتها، على إثر خلافات سابقة بينهما لزواجها من والده، ما أثار حفيظته وتوجه إلى مكان تواجدها في منزل والده وانهال عليها بعدة ضربات متفرقة بجسدها انتهت بركلها بقدمه فسقطت من أعلى درج العقار محل سكنها فأصيبت إصابات بالغة توفيت على اثرها. 


عقوبة القتل العمد
وتنص الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه من يرتكب جريمة القتل العمد بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى.

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدي، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعني أن هناك تعددًا في الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضي القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات).

وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدي، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة في شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهي بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفس الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى في فترة زمنية قصيرة.

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محكمة جنايات مستأنف القاهرة النيابة العامة القاهرة

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