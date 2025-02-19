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اقتصاد

تزامنا مع زيارة الرئيس السيسى، حجم التبادل التجاري بين مصر واسبانيا

الرئيس السيسى يلتقى
الرئيس السيسى يلتقى ملك إسبانيا اليوم

أكد الرئيس السيسي على الزخم الذي تشهده العلاقات المصرية الأسبانية وضرورة مواصلة تعزيزها في مختلف المجالات، وخاصةً المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك بين الرئيس السيسي وبيدرو سانشيز رئيس الوزراء الأسباني بمقر الحكومة الأسبانية، وعقدت اليوم جلسة مباحثات بين الرئيس عبدالفتاح السيسي بمقر الحكومة الأسبانية مع رئيس الحكومة بيدرو سانشيز

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس، إلى العاصمة الأسبانية مدريد في زيارة رسمية إلى مملكة أسبانيا، وذلك في إطار تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون والتنسيق بين البلدين

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس، في مقر إقامته بالعاصمة الأسبانية مدريد، ريكاردو دومينجيز جارثيا، رئيس مجلس إدارة شركة "نفانتيا" الأسبانية العاملة في مجال بناء السفن وصيانتها ونظم الطاقة المتجددة، وذلك على هامش الزيارة الرسمية التي يقوم بها الرئيس إلى مملكة أسبانيا وسيمون بارسيلو، رئيس مجموعة  "بارسيلو" الأسبانية، والتي تعد واحدة من أهم الشركات العالمية في قطاع الفنادق والسفر

قيمة التبادل التجاري بين مصر وأسبانيا 

كشفت بيانات  الجهاز  المركزي للتعبئة  والاحصاء عن وصول قيمة التبادل التجاري بين مصر وأسبانيا إلى 3.1 مليار ات دولار عام 2024 مقابل 3.2  مليارات دولار عام 2023.

 

 قيمــة الصــادرات المصــرية لأسبانيا

 

وبلغت قيمــة الصــادرات المصــرية لأسبانيا 1.5 مليار دولار عام 2024 مقابل 1.6  مليار دولار خلال عام 2023. 

 

أهم المجموعات السلعية التي صدرتها مصر إلى أسبانيا خلال عام 2024  

 

1. حديد وصلب بقيمة 227 مليون دولار.


2. أسمدة بقيمة 195 مليون دولار


3. ملابس جاهزة بقيمة 173 مليون دولار.


4. خضروات وفواكه بقيمة 120 مليون دولار.


5. لدائن ومصنوعاتها بقيمة 115 مليون دولار.

 

 

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قيمة التبادل التجاري بين مصر وأسبانيا قيمــة الصــادرات المصــرية لأسبانيا مصر واسبانيا

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