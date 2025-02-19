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عقارات

الإسكان: إجراء القرعة العلنية على قطع أراضي ووحدات "مسكن" بالمنصورة الجديدة والعبور

شريف الشربيني وزير
شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق

قال المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه تم أمس إجراء القرعة العلنية بين المتقدمين على وحدات روضة العبور وأراضي الإسكان الأكثر تميزًا بمدينة العبور، وكذا وحدات الإسكان المتميز بمدينة المنصورة الجديدة، والسابق طرحها ضمن برنامج "مسكن"، وذلك بالصالة المغطاة بستاد القاهرة الدولي، وسط حضور وإقبال كبير من المتقدمين.
وأوضح الدكتور حسن الشوربجي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، أنه بالنسبة لوحدات الإسكان المتميز بالمنصورة الجديدة فقد سبق طرح 890 وحدة، تقدم لحجزها 303 مواطنين من ذوي الهمم و9343 مواطنًا من باقي العملاء، وفي مدينة العبور تم طرح 456 وحدة إسكان في مشروع روضة العبور تقدم لحجزها 23 مواطنا من ذوي الهمم و1485 من باقي العملاء، وفي محور الأراضي الأكثر تميزًا بالعبور أيضًا، تم طرح قطعتي أرض تقدم لها 153 مواطنًا ومواطن واحد من ذوي الهمم.

وأضاف "الشوربجي"، أنه يتم إجراء القرعة العلنية لوحدات سكن مصر والأراضي المميزة بمدينة غرب أسيوط  " ناصر الجديدة"، والأراضي المميزة بمدن: قنا الجديدة، وسوهاج الجديدة، وأخميم الجديدة، وملوي الجديدة، والأراضي المتوسطة بمدينة بني سويف الجديدة، اليوم 19/2/2025، والأراضي المميزة بمدينة السادات، غدا 20/2/2025.
وأضاف أنه بالنسبة للقرعة العلنية لوحدات جنة وأراضي الإسكان الأكثر تميزًا بمدينة 6 أكتوبر، فسيتم إجراؤها يوم 24/2/2025، بمقر ستاد القاهرة الدولي (الملعب الرئيسي)، وكذا وحدات جنة بمدينة القاهرة الجديدة، يوم 25/2/2025، والأراضي المتوسطة بمدينة برج العرب الجديدة، يوم 26/2/2025.

تجدر الإشارة إلى أنه يتم السماح بحضور القرعة العلنية لمن يرغب من الحاجزين فقط بموجب ما يفيد سداد جدية الحجز ويتم البث المباشر لأحداث القرعة على الموقع الإلكتروني الخاص بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وتم استبعاد المخالفين لكراسة شروط الحجز والذين لا تنطبق عليهم الضوابط من الدخول في هذه القرعة.

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الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الاسكان والمرافق الإسكان الصالة المغطاه بإستاد القاهرة الدولي المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المهندس شريف الشربينى

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