انطلاق القمة المصرية الإسبانية في مدريد

بدأت قبل قليل مباحثات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمقر الحكومة الإسبانية مع رئيس الحكومة بيدرو سانشيز.

كما سيشهد الرئيس السيسي الإعلان عن ترفيع العلاقات بين مصر وإسبانيا إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية إلى جانب التوقيع على عدد من الاتفاقيات.

يأتى ذلك خلال زيارة الرئيس الحالية الرسمية إلى مملكة إسبانيا وذلك في إطار تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون والتنسيق بين البلدين.

ووصل الرئيس السيسي، أمس، إلى العاصمة مدريد في زيارة رسمية إلى مملكة أسبانيا.

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس، في مقر إقامته بالعاصمة الأسبانية، ريكاردو دومينجيز جارثيا، رئيس مجلس إدارة شركة "نفانتيا" الأسبانية العاملة في مجال بناء السفن وصيانتها ونظم الطاقة المتجددة، وسيمون بارسيلو، رئيس مجموعة "بارسيلو" الأسبانية، والتي تعد واحدة من أهم الشركات العالمية في قطاع الفنادق والسفر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.