مدرب بورنموث يدخل حسابات ريال مدريد لخلافة كارلو أنشيلوتي

يتواصل الجدل حول مستقبل كارلو أنشيلوتي، مدرب فريق ريال مدريد، رغم أن عقده مع النادي الملكي يمتد حتى صيف العام المقبل 2026.

وتشير التقارير الأخيرة إلى أن نادي ريال مدريد قد يقيل المدرب الإيطالي أنشيلوتي في نهاية الموسم الجاري، إذا فشل في تحقيق أي لقب كبير.

تشابي ألونسو المرشح الأول لخلافة أنشيلوتي في ريال مدريد

وفي حال رحيله، يعتبر تشابي ألونسو الخيار الأول لخلافته، خاصة بعد قيادته باير ليفركوزن للفوز بأول لقب في تاريخه بالبوندسليجا، الموسم الماضي.

أندوني إيراولا مدرب بورنموث مرشح لتدريب ريال مدريد

ووفقا لتقارير إنجليزية نقلتها صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن ألونسو ليس المرشح الوحيد، حيث دخل المدرب الإسباني أندوني إيراولا، المدير الفني الحالي لنادي بورنموث، ضمن قائمة المرشحين.

ويعد إيراولا أحد المدربين الإسبان الصاعدين بقوة في أوروبا، بعد نجاحه مع رايو فاليكانو في الليجا، واستمراره في تقديم أداء مميز في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومع ارتباط اسمه بأندية كبرى مثل توتنهام هوتسبير، قد يحتاج ريال مدريد للتحرك سريعا إذا أراد التعاقد مع إيراولا.

ويحتل بورنموث المركز الخامس حاليا في الدوري الإنجليزي، متفوقا على أندية مثل تشيلسي ومانشستر يونايتد وتوتنهام ونيوكاسل.

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