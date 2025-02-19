رسميا، مواعيد تشغيل مترو الأنفاق والقطار الكهربائي خلال رمضان
قررت وزارة النقل ممثلة في الهيئة القومية للأنفاق تعديل مواعيد التشغيل لخطوط مترو الأنفاق الثلاثة بالقاهرة الكبرى والقطار الكهربائي الخفيف LRT مع بدء أول أيام شهر رمضان المعظم وبيانها كالتالي:
الخط الأول والثاني للمترو
- بداية ساعات التشغيل للخط الأول لمترو الأنفاق من محطات ( حلوان - المرج الجديدة ) الساعة ٥:١٥ صباحًا وقيام أخر قطار من محطة حلوان الساعة ١٢:١٥ صباحًا ومن محطة المرج الجديدة الساعة ١٢:٣٠ صباحا.
- بداية ساعات التشغيل للخط الثاني لمترو الأنفاق من محطات ( شبرا الخيمة - المنيب ) الساعة ٥:١٥ صباحًا وقيام أخر قطار من المحطتين الساعة ١٢:٤٠ صباحًا.
- يتم مقابلة أخر القطارات للربط والتبادل بين الخط الأول والثاني بمحطة أنور السادات الساعة ١:٠٠ بعد منتصف الليل.
- يتم مقابلة أخر القطارات للربط والتبادل بين الخط الأول والثالث بمحطة جمال عبدالناصر الساعة ١٢:٣٠ صباحا.
- يتم مقابلة أخر القطارات للربط والتبادل بين الخط الثانى والثالث بمحطة العتبة الساعة ١٢:٣٠ صباحا.
- أخر قطار يغادر محطة جامعة القاهرة بالخط الثالث الساعة ١٢:٢٠ صباحا.
- علما بأنه يتم النداء على جميع الركاب من خلال الإذاعة الداخلية بالمحطات بمواعيد التبادل بين الخطوط خلال شهر رمضان المبارك.
الخط الثالث للمترو
• تمديد ساعات التشغيل ساعة واحدة ليتم إغلاق المحطة فى حوالى الساعة ٢:٠٠ صباحا بدلا من ١:٠٠ صباحا.
• قيام أول قطار من عدلي منصور اتجاه جامعة القاهرة الساعة ٥:١٥ صباحا.
• قيام أول قطار من عدلى منصور اتجاه روض الفرج الساعة ٥:٢٠ صباحا.
• قيام أول قطار من روض الفرج اتجاه عدلى منصور الساعة ٥:١٥ صباحا.
• قيام أول قطار من جامعة القاهرة اتجاه عدلى منصور الساعة ٥:١٥ صباحا.
• قيام أخر قطار من عدلي منصور اتجاه جامعة القاهرة الساعة ٠٠:٠٦ صباحا.
• قيام أخر قطار من عدلى منصور اتجاه روض الفرج الساعة ٠٠:٠٢ صباحا.
• قيام أخر قطار من روض الفرج اتجاه عدلى منصور الساعة ٠٠:٢٦ صباحا.
• قيام أخر قطار من جامعة القاهرة اتجاه عدلى منصور الساعة ٠٠:٢٣ صباحا.
• إنتهاء الربط مع الخط الأول فى محطة ناصر اتجاه جامعة القاهرة الساعة ٠٠:٤٥ صباحا، واتجاه روض الفرج الساعة ٠٠:٤١ صباحا.
• إنتهاء الربط مع الخط الثاني فى محطة العتبة اتجاه جامعة القاهرة الساعة ٠٠:٤٠ صباحا، واتجاه روض الفرج الساعة ٠٠:٤٥ صباحا.
القطار الكهربائي LRT
• قيام أول قطار من عدلى منصور اتجاه الفنون والثقافة الساعة ٦:٠٠ صباحا.
• قيام أول قطار من عدلى منصور اتجاه العبور الجديدة ( المعرفة ) الساعة ٦:١٥ صباحا.
• قيام أول قطار من الفنون والثقافة اتجاه عدلى منصور الساعة ٦:٠٥ صباحا .
• قيام أول قطار من العبور الجديدة ( المعرفة ) اتجاه عدلى منصور الساعة ٦:٥٧ صباحا.
• قيام أول قطار من محطة بدر اتجاه عدلى منصور الساعة اتجاه عدلى منصور الساعة ٥:٥٦ صباحا.
• قيام قطار مباشر من عدلى منصور إلى الفنون والثقافة الساعة ٧:٣٠، الساعة ٨:٠٠ صباحا.
• قيام أخر قطار من عدلى منصور اتجاه الفنون والثقافة الساعة ١١:٠٥ مساء.
• قيام أخر قطار من عدلى منصور اتجاه بدر الساعة ١١:٣٠ مساء.
• قيام أخر قطار من الفنون والثقافة اتجاه عدلى منصور الساعة ١١:٠٥ مساء.
• قيام أخر قطار من الفنون والثقافة اتجاه بدر الساعة ١١:٣٧ مساء.
• قيام أخر قطار من محطة العبور الجديدة ( المعرفة ) اتجاه عدلى منصور الساعة ١١:٠٣ مساء.
• قيام أخر قطار من محطة بدر اتجاه عدلى منصور الساعة ١١:٢٦ مساء.
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