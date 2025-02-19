عاوز يتجوز وما معهوش، شاب ينهي حياته شنقًا بالمنوفية

أقدم شاب على إنهاء حياته شنقًا بقرية طنوب التابعة لمركز تلا فى محافظة المنوفية، وتم نقل الجثة لمستشفى تلا العام، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم.

تفاصيل الواقعة

تلقى اللواء محمود الكموني مدير أمن المنوفية إخطارًا من العميد مصطفى النشال مأمور مركز تلا، يفيد بالعثولر على جثة “م.ت” 22 سنة، مقيم بدائرة المركز، معلقًا فى حبل بسقف منزلهم.

وبالانتقال والفحس وسؤال أسرته تبين أنه كان يعاني من ظروف نفسية صعبة بسبب تقدمه لفتاة وطلب أسرتها التأجيل بسبب ظروفه المادية، مما تسبب في سوء حالته النفسية وقام بإنهاء حياته.

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