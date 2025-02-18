السيسي يهنئ ملك الأردن بمناسبة نجاح العملية الجراحية

هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي، العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجراها قائلًا: نتقدم إليكم أخي جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين بأصدق التهاني القلبية بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريتموها.

وأضاف الرئيس: أسأل الله العلي القدير أن يمنح جلالتكم موفور الصحة والعافية، وأن يوفقكم في مواصلة مسيرة خدمة الأردن الشقيق وأمتنا العربية.

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