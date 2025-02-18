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ثقافة وفنون

نشوى مصطفى تؤدي مناسك العمرة عن زوجها الراحل

نشوى مصطفى، فيتو
نشوى مصطفى، فيتو

سافرت الفنانة نشوى مصطفى إلى الأراضي السعودية لأداء مناسك العمرة عن زوجها الراحل “عماد”، الذي رحل عن عالمنا منذ عدة أيام.

 

وأكدت نشوى مصطفى أنها لم تتجاوز أزمة وفاة زوجها الذي رحل عن عالمنا منذ عدة أسابيع، والذي تسبب في صدمة كبيرة لها، خاصة أن رحيله كان مفاجئًا.


وقالت نشوى في تصريح خاص لفيتو إنها حتى الآن تبكيه كل يوم، وتحاول أن تتماسك أمام عائلتها وأصدقائها، لكن الأمر صعب للغاية، للارتباط الكبير الذي كان بينهما، إذ إنها كانت تعتبره الزوج والصديق والأخ والسند، ولم تحدث بينهما أي خلافات طيلة سنوات زواجهما.

وطلبت نشوى من الجمهور الدعاء لها بالصبر والسلوان ولزوجها الراحل بالرحمة والمغفرة.

 

عودة نشوى مصطفى للعمل 

وعادت مؤخرًا الفنانة نشوى مصطفى إلى مزاولة نشاطها الفني من جديد، بعد فترة من الغياب لوفاة زوجها الذي رحل عن عالمنا منذ عدة أيام، حيث بدأت  تصوير دورها في الجزء الثاني من مسلسل “قلع الحجر” مع الفنان محمد رياض والمخرج حسن صالح.

وأكدت نشوى أنها لم تتجاوز أحزانها، إلا أنها ملتزمة مع بعض الشركات والمخرجين بعقود ومواعيد فنية، لذلك كان لا بد أن تعود إلى استئناف نشاطها الفنية رغم حزنها الشديد على زوجها.

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