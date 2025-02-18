الفنانين العرب: الخلاف بين هالة سرحان وبسمة بوسيل شخصي والعلاقات المصرية المغربية راسخة

أصدر اتحاد الفنانين العرب ونقابة الممثلين بيانًا رسميًا بشأن أزمة الإعلامية هالة سرحان والمطربة المغربية بسمة بوسيل، والتي شهدت حالة من الشد والجذب بين الطرفين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عقب ظهور الأخيرة في أحد البرامج الحوارية والحديث عن تجربتها في الزواج من الفنان تامر حسني

بيان اتحاد الفنانين العرب

وقال البيان: " يرفض اتحاد الفنانين العرب أية تجاوزات نابعة من خلافات شخصية أوعائلية من شأنها الإساءة لأبناء البلدين في "مصر والمغرب" ويحذر من الانسياق وراء ما يحدث من لغط على وسائل التواصل الاجتماعي،نابع من خلافات شخصية بين زوجين طرفي الخلافات، ولا يجب أن يتجاوز الخلاف الشخصي بينهما ليكون مثار فتنة بين بلدين وشعبين، بينهما صهر ونسب وعلاقات وطيدة منذ آلاف السنين."

وأضاف: “ وقد تواصل الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، والمخرج مسعد فودة نقيب المهن السينمائية ورئيس اتحاد الفنانين العرب مع السادة النقباء الفنانين بالمغرب الشقيق، الفنان مولاي أحمد العلوي رئيسا للنقابة المغربية للمهن الموسيقية، والفنان عبد العاطي أمنا، أمين عام النقابة الحرة للموسيقيين المغاربة والأستاذ هشام صبري، بالنقابة الحرة، وأبدى الجميع أسفهم لما يحدث على وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات ، مع تأكيدهم على احترام جميع الأطراف، وتنحية الخلافات الشخصية جانبا وبخاصة فى ظل الظروف التي يمر بها العالم العربي والإسلامي حاليا.”

رفض أية تجاوزات تعكر صفو العلاقات

وتابع: “ وإذ يؤكد اتحاد الفنانين العرب ومن منطلق عمق العلاقات بين البلدين، وهو ما يشهد به الجميع ويشهد له نقباء البلدين، والتواصل الدائم، ورفضهم أية تجاوزات من شأنها تعكر صفو تلك العلاقات، نؤكد على حرص أتحاد الفنانين العرب ونقابة الممثلين واتحاد النقابات الفنية، ورفض أي تجاوز فى حق الشعوب، والبلدان تستغل من أطراف لخلافات عائلية أو شخصية.”

واختتم: " وفى هذا الصدد يؤكد اتحاد الفنانين العرب على أن ما قامت به الدكتورة هالة سرحان نابع من غيرة على بلدها مصر، وأن ردها من خلال مواقع التواصل الاجتماعي على المطربة "بسمة بوسيل"جاء بعد مقابلات وفيديوهات وردت بها عبارات قاسية تمثل إهانة لمصر، التي احتضنتها وعاشت بها وما زالت كعادتها وطنا للجميع من أبناء المغرب والدول العربية، وبخاصة أن الفنانة بسمة بوسيل كانت تربطها علاقة زوجية مع فنان يمثل رمزا لأجيال فنية فى مصر والعالم العربي، وما زالت هناك روابط عائلية بينهما.

ويؤكد اتحاد الفنانين العرب على اعتزازه بالمغرب دولة وشعبا، وبكل فنانيها وأبنائها الأعزاء،وحتى لا تكون مثل تلك الأمور مصدرا لتعكير صفو العلاقات الراسخة بين أبناء البلدين فى مصر والمغرب، وبخاصة أن ما حدث لا يعدو كونه خلافا عائليا ما كان يجب أن يستغل للزج بأسماء البلدان والشعوب.

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