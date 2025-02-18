السيسي: حريصون على جذب الشركات الأجنبية للعمل في مصر وتذليل أي عقبات أمام المستثمرين

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على حرص الدولة على توفير كافة التسهيلات والحوافز لضمان جذب وتعزيز الشركات الأجنبية للعمل والإستثمار في مصر، فضلًا عن تذليل أية عقبات أمام المستثمرين.

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، في مقر إقامته بالعاصمة الأسبانية مدريد، ريكاردو دومينجيز جارثيا، رئيس مجلس إدارة شركة "نفانتيا" الأسبانية العاملة في مجال بناء السفن وصيانتها ونظم الطاقة المتجددة، وذلك على هامش الزيارة الرسمية التي يقوم بها سيادته إلى مملكة أسبانيا.



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