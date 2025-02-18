التشكيل الرسمي لمباراة أتالانتا ضد كلوب بروج في ملحق دوري أبطال أوروبا

أعلن مدربا فريقا أتالانتا الإيطالي وكلوب بروج البلجيكي عن تشكيل الفريقين، في المباراة التي تقام مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب جيويس، في إياب الملحق المؤهل لدور الـ16 في دوري أبطال أوروبا.

وكانت مباراة الذهاب التي جرت الأسبوع الماضي قد انتهت بفوز كلوب بروج في ملعبه على أتالانتا بنتيجة 2-1.

تشكيل أتالانتا ضد كلوب بروج

حراسة المرمى: ماركو كارنيسيكي.

خط الدفاع: رافائيل تولوي، بيرات ديمسيتي، سياد كولاسيناك، دافيد زاباكوستا.

خط الوسط: مارتن دي رون، إيديرسون، ماريو باساليتش، شارل دي كيتيلاري.

خط الهجوم: خوان كوادرادو، ماتيو ريتيجي.

تشكيل كلوب بروج أمام أتالانتا

حراسة المرمى: سيمون مينيوليه.

خط الدفاع: خواكين سيز، جويل أوردونيز، براندون ميشيل.

خط الوسط: ماكسيم دي كويبر، أردون جاشاري، رافائيل أونيديكا، هانز فاناكن.

خط الهجوم: كريستوس تزوليس، فيران جوتجلا، شمس الدين طالبي.

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