الأربعاء 19 فبراير 2025
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اقتصاد

أسعار ومواصفات سيارات سوزوكي 2025

سيارات، فيتو
سيارات، فيتو

سيارات سوزوكي، بعد ساعات من طرحها في السوق المصري، ارتفع معدلات البحث عن أسعار سيارات سوزوكي موديلات 2025، التي تعتبر واحدة من أهم السيارات الشعبية نظرا لتوفير خدمات ما بعد البيع وأسعارها التي تتلائم مع الفئات الشعبية.

 

أسعار مواصفات سيارة سوزوكي 2025


وحدد الوكيل المحلي للعلامة التجارية سوزوكي، أسعار سيارات سوزوكي سويفت 2025، التي يصل نحو 850 الف جنية للفئة الاولي وجاء ذلك خلال شهر فبراير لعام 2025.

 

وزودت سيارات سوزوكي سويفت موديل 2025،  بمحرك 3سلندر  سعة 1.2 لتر، قادر على توليد قوة 81 حصان وعزم دوران 111 نيوتن متر، مزود بناقل حركة أوتوماتيك CVT لتصل سرعتها القصوى إلى 165 كم/س، فيما يقدر معدل استهلاك الوقود بحوالي 3,8 لتر لكل 100 كيلومتر.


تجهيزات سيارات  سوزوكي سويفت 2025

حصلت سيارات سوزوكي علي مصابيح أمامية LED، ضبط مستوى الإضاءة الأمامية أوتوماتيك، إضاءة نهارية LED مدمجة بالمصابيح الأمامية، مصابيح ضباب أمامية LED، إضاءة تتبعية للمنزل، وفتحات USB، مخرج كهرباء 12 فولت، ضبط ارتفاع مقعد السائق، طي المقاعد الخلفية 60:40.

 

مواصفات أمان وسلامة سيارات سوزوكي موديلا 2025

 - وسائد هواء أمامية وجانبية وستارية

-فرامل مانعة للانغلاق ABS 

-توزيع إلكتروني لقوة الفرامل EBD

- برنامج ثبات إلكتروني ESP

-مساعد فرامل

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