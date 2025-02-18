مسلسلات رمضان 2025، "بنات همام" يكشف الوجه الخفي لقضية ريا وسكينة

انتهى أبطال مسلسل بنات همام من تصوير جميع حلقاته، في عمل درامي مكون من 15 حلقة، يضم نخبة من نجوم الشاشة، على رأسهم وفاء عامر، حورية فرغلي، محمد عبد العظيم، منذر رياحنة، إلى جانب كونه آخر أعمال الفنان الراحل أشرف مصيلحي.

كما يشارك في البطولة أحمد عبد الله محمود، حسام شهاب، وائل متولي، وبوسي شاهين، وهو من تأليف أحمد عاشور، وإنتاج حلمي شهاب وبلال صبري، وإخراج كريم رفعت، الذي بدأ تصويره العام الماضي.

لكن المفاجأة التي تفجّرها الأحداث كانت صادمة للجميع، حيث يكشف المسلسل عن براءة "ريا وسكينة"، ليغيّر المفهوم الراسخ عنهما عبر التاريخ، ويعيد سرد القصة من منظور غير تقليدي، ما يضع المشاهد أمام تساؤلات غير مسبوقة حول الحقيقة الخفية وراء تلك القضية الشهيرة.

وفي خطوة لافتة، قرر المنتج حلمي شهاب، أحد أبرز صناع الدراما في ليبيا والسعودية، التعاون مع شركة الكينج للمنتج بلال صبري، المعروف بأعماله التي تحقق التريند، لإنتاج جزء ثانٍ من المسلسل، ما يفتح الباب أمام مزيد من الإثارة وكشف الأسرار الغامضة.

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