محافظ سوهاج يتفقد أعمال تطوير كورنيش أخميم الجديد

أجرى اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، زيارة ميدانية لمركز ومدينة أخميم، تضمنت تفقد كورنيش أخميم الجديد بعد انتهاء أعمال المرحلة الأولى من تطويره، ومتابعة الوضع العام بشوارع المدينة، وذلك بحضور الدكتور محمد عبد الهادي نائب المحافظ، والدكتور طلعت على المستشار الهندسي للمحافظة، وعلى بهنس رئيس مركز ومدينة أخميم

محافظ سوهاج يتفقد كورنيش أخميم الجديد ويتابع الوضع العام بشوارع المدينة

وقد اطلع المحافظ على الأعمال التى تمت كمرحلة أولى على مسافة ٣ كيلو، وشملت تدبيش جانب نهر النيل، وتوسعة الطريق، وتغيير جميع المرافق، وإنشاء سور من الكريتال، ومقاعد انتظار، ورصف الطريق، وتركيب أعمدة إنارة على طول امتداد الكورنيش، وطالب بالحفاظ على ما تحقق من إنجاز، موجها بدهان واجهات المنازل المطلة على الكورنيش مع إضفاء الهوية البصرية للمحافظة لتتماشى مع المظهر الحضاري للمنطقة.

وخلال الزيارة، تابع المحافظ الوضع العام في شوارع المدينة، حيث تفقد امتداد شارع أبو القاسم وميدان مركز الشرطة ونادي أخميم الرياضي ومحيط المنطقة الأثرية، موجهًا بتكثيف جهود رفع الإشغالات، وتحسين مستويات النظافة، والتجميل، كما أصدر توجيهاته بمنع تواجد الباعة الجائلين في محيط المنطقة الأثرية، مع توفير أماكن بديلة لهم وذلك بهدف الحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة التاريخية.

وأوضح المحافظ أن هذه الجهود تأتي في إطار خطة تطوير مدينة أخميم، ووضعها على الخريطة السياحية الإقليمية والعالمية، وتعزيز الخدمات المقدمة للمواطنين، ورفع كفاءة الطرق ومباني الخدمات.

وأشار "سراج" إلى أن المرحلة الثانية من تطوير كورنيش أخميم ستبدأ قريبًا على مسافة ٣ كيلو وتهدف إلى ربط كورنيش أخميم بكورنيش مدينة سوهاج الشرقي، وتشمل مزيدًا من التحسينات التي ستسهم في تعزيز البنية التحتية وتحسين جودة الحياة في المدينة، ووضعها على خريطة السياحة العالمية بعد استكمال أعمال التطوير.

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