وزير البترول يناقش مع وفد شل العالمية خطط البحث والاستكشاف

عقد المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية جلسة مباحثات مع وفد من شركة شل العالمية ضم ايفان تان نائب الرئيس التنفيذي لتنمية الآبار والاستكشاف، وداليا الجابرى نائب رئيس ورئيس مجلس إدارة شركات شل مصر، وسوزان كوجان نائب رئيس الشركة للاستكشاف وكيلى هاو نائب رئيس الشركة للغاز المسال



وخلال اللقاء تم استعراض أنشطة الشركة الحالية والخطط المستقبلية في أنشطة البحث والاستكشاف، وبحث سبل تعزيز التعاون المشترك خلال الفترة المقبلة.

وأوضح بدوى ان هناك فرص استكشاف جيدة لتحقيق قصص نجاحات جديدة، فى ضوء حزمة الحوافز التى اطلقتها الوزارة خلال الفترة الماضية، لافتًا إلى ان النتائج التى تحققت خلال الفترة الأخيرة كان نتاج فترة عمل طويلة، تعاون فيها عدد كبير من الشركات وأن النجاح الذى تحقق هو نجاح للجميع، ووجه الوزير الشكر لشركة شل على التزامها بالعمل والاستكشاف فى مصر.

علاقات متينة بين قطاع البترول المصري وشل

وأكد وفد شركة شل على متانة العلاقة بين الشركة وقطاع البترول المصري، حيث تعمل الشركة فى مصر منذ اكثر من حوالي 110 أعوام، وأوضح أن الشركة ترغب فى مواصلة أعمال البحث والاستكشاف والحصول على فرص جديدة لتحقيق مزيد من النجاحات، فى ضوء الاحتمالات الواعدة التى تتمتع بها مصر.



وثمن وفد شل الاتفاقيات التى وقعتها مصر مع قبرص التى ستساهم فى تنمية الغاز القبرصى ونقله إلى التسهيلات التى تمتلكها مصر، خاصة وان شركة شل تعمل مع شركة شيفرون فى شرق المتوسط.

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