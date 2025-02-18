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رياضة

محمد صلاح يستعد لمباراة أستون فيلا على طريقته الخاصة (صور)

محمد صلاح، فيتو
محمد صلاح، فيتو

خاض فريق ليفربول مرانه اليوم الثلاثاء، استعدادا لمواجهة أستون فيلا، غدا الأربعاء، في الدوري الإنجليزي الممتاز - البريميرليج.

وأدى محمد صلاح تدريبات بدنية قوية على هامش مران ليفربول، كما ظهر بابتسامة علق عليها حساب ليفربول الرسمي عبر منصة إكس، قائلا: تدوم الضحكة.

تصريحات أرني سلوت عن مباراة أستون فيلا 

أشاد الهولندي أرني سلوت، مدرب ليفربول، بفريق أستون فيلا ويعتبرهم فريقًا قويًا، موضحًا أن كل مباراة في هذه الفترة من الموسم ستكون صعبة.

كما أكد سلوت على غياب كودي جاكبو عن مواجهة أستون فيلا، لكنه أشار إلى أن عودته قريبة.

كما أعلن عن إصابة جو جوميز، التي ستجبره على الغياب لعدة أسابيع، وربما يحتاج إلى عملية جراحية.

وتابع عن أستون فيلا: إنهم يمتلكون لاعبين سريعين للغاية، وهو ما يجعلهم قادرين على التسجيل من هجمات مرتدة.

واختتم: الفريق يتنافس على كل شيء، بما في ذلك الدوري والكؤوس، ويجب أن يبقى في قمة أدائه دائمًا.

 

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