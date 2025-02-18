الثلاثاء 18 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

سعر جرام الذهب، ارتفاع كبير في التعاملات المسائية

الذهب، فيتو
الذهب، فيتو

سعر جرام الذهب، شهد سعر الذهب، ارتفاعا بجميع الأعيرة بنحو 40 جنيها مساء اليوم الثلاثاء الموافق 18  فبراير 2025 بالصاغة.

أسعار الذهب اليوم

وترصد “فيتو” التحديث اللحظي لـ سعرالذهب اليوم في الصاغة أولًا بأول.

اسعار الذهب 
سعر جرام الذهب

 

أسعار الذهب عيار 24 

 سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 4725 جنيها للبيع.

أسعار الذهب عيار 21

 وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 4135جنيها للبيع.

للمزيد: 200 جنيه ارتفاعًا في سعر الجنيه الذهب اليوم

 

اسعار الذهب
سعر جرام الذهب

أسعار الذهب عيار 18

 سعر جرام الذهب عيار 18، سجل 3544جنيهات للبيع.

للمزيد: سعر جرام الذهب بتعاملات اليوم 

 

 

 

الاستثمار في الذهب من أهم أدوات الاستثمار

 الاستثمار فى الذهب من أهم أدوات الاستثمار التي يستخدمها المستثمرون لتحقيق أهدافهم المالية نظرًا لما يمتلكه الذهب من مميزات تجعل الاستثمار فيه خيارًا ذكيًّا، ومن هذه المميزات الآتي:

  • الاستثمار فى المعدن الأصفر وسيلة لربح الأموال، حيث إنه تزداد قيمته مع مرور الزمن.
  • الاستثمار فى الذهب خاصة يساهم في الحفاظ على قيمة المال مع مرور الزمن.
  • الاستثمار فى الذهب يساعد فى بناء محفظة استثمارية قوية ومتنوعة.
  • الاستثمار فى الذهب وسيلة مهمة للادخار وللتحوط ضد مخاطر التضخم العالية.
اسعار الذهب
سعر جرام الذهب

معدن الثراء، ماذا تعرف عن الذهب؟  

عرف الذهب بمعدن الثراء والمال، وهو عنصر كيميائي برمز Au بسبب اسمه في اللغة اللاتينية Aurum ويستخدم الذهب اليوم في عدة مجالات شخصية، تجارية، وصناعية، كما أنه يتواجد في الطبيعة في عدة أماكن منها داخل الصخور أو في قاع الأنهار.

استخدام الذهب على مر العصور 

 وتم استخدام الذهب في عدة مجالات منذ زمن طويل حيث كان يستخدم في صنع توابيت الملوك في عصور مختلفة على مر التاريخ كونه أحد رموز القوة والثراء، كما تم استخدامه في تزيين المقابر الملكية وتعزيز القيمة الرمزية للملوك والملكات، بالإضافة لاستخدامه في مصر القديمة في صناعة الأقنعة والمجوهرات المقدسة التي كانت ترافق الملوك في حياتهم الآخرة، وتعتبر جزءًا أساسيًّا من معتقداتهم حول الحياة بعد الموت.

سعر جرام الذهب
سعر جرام الذهب

كما تم استخدام الذهب أيضًا في مجالات طبية مثل طب الأسنان لتلبيس وحشو الأسنان، ويعود هذا لقابليته للطرق والتشكيل ومقاومته للتآكل، وعدم تأثره بالعوامل المحيطة، كما يستخدم في تغليف الأدوية والعلاجات الطبية للحفاظ على فاعليتها.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اسعار الذهب عيار 18 اسعار الذهب عيار 24 اسعار الذهب عيار 21 الذهب عيار 24 الذهب عيار 21 الذهب عيار 18

مواد متعلقة

أسعار الدولار في البنوك المصرية (تحديث لحظي)

استقرار أسعار الذهب صباح اليوم الثلاثاء وهذا العيار سجل 4680 جنيها

سعر الذهب في السعودية بختام تعاملات اليوم الإثنين، جرام عيار 21 يلامس 304 ريالات

سعر الدولار بختام تعاملات اليوم الإثنين في البنوك المصرية

تراجع أسعار الذهب مساء اليوم الإثنين، جرام عيار 21 وصل لهذا المستوى

أسعار الذهب اليوم الإثنين وعيار 21 وصل لهذا المستوى

الدولار بكام النهارده؟ أسعار العملة الخضراء في البنوك المصرية (تحديث لحظي)

سعر الجنيه الذهب اليوم الإثنين 17 فبراير 2025

الأكثر قراءة

جيبو مولانا، مطوف الملوك والرؤساء يروى موقفا لحرس مبارك بالحرم

موجة شديدة البرودة، الأرصاد تحذر من انخفاض درجات الحرارة فى هذا الموعد

الأرصاد تعلن أماكن سقوط الأمطارغدا وتحذر من هذه الظاهرة

وزير الزراعة يكشف مفاجأة عن سعر إردب القمح العالمي مقارنة بالمحلي

عدته 29 يوما، ننشر إمساكية شهر رمضان 2025

وزير الزراعة يكشف عن طفرة في ملف التصالح بمخالفات البناء

بعد وصول الكيلو 100 جنيه، رئيس شعبة الدواجن يكشف موعد انخفاض الأسعار

أول رد فعل من إدارة الزمالك على تصريحات أمير عزمي المسيئة

منوعات

المزيد

علماء يكتشفون أدلة جديدة تدعم احتمالية الحياة على المريخ

اكتشاف انفجار قوي من جسم مجهول في الفضاء يحير العلماء

مروحية صينية تحلق على بعد 3 أمتار من طائرة فلبينية لهذا السبب

أول صورة رسمية من فيلم كريستوفر نولان THE ODYSSEY

المزيد

خدمات

المزيد

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الثلاثاء بالأسواق

أسعار الأرز اليوم الثلاثاء في الأسواق

أسعار الأرز اليوم الثلاثاء في الأسواق

أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

معروف بعدائه الشديد للإسلام.. من هو بيت هيجسيث وزير الدفاع الأمريكي الجديد؟ (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم من يصوم ولا يصلى؟، عالم بالأوقاف يجيب

تفسير حلم سماع الأذان في المنام وعلاقته وبالتوبة عن ارتكاب الأخطاء

ما حكم إخراج زكاة الفطر نقودا؟ المفتي السابق يحسم الجدل

المزيد
الجريدة الرسمية