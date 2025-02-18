المحكمة التأديبية بالبحيرة تعاقب طبيبين بمستشفى الدلنجات

اصدرت المحكمة التأديبية بالبحيرة، حكمها في القضية المحالة بالدعوى رقم ٦٠٠ لسنة ٢٩ ق حكمها بمجازاة طبيبن بمستشفي الدلنجات المركزي في واقعة إهمال طبي.

وعاقبت المحال الأول بالخفض إلى وظيفة في المستوى الأدنى مباشرة مع خفض الأجر إلى القدر الذي كان عليه قبل الترقية، ومجازاة المحال الثاني بالوقف عن العمل لمدة ستة أشهر مع صرف نصف الأجر الكامل خلال مدة الوقف.

وكان المستشار عبد الراضي صديق رئيس هيئة النيابة الإدارية قرر إحالة الطبيب حسام ا د والطبيب عمرو أ بمستشفى الدلنجات المركزي إلى المحاكمة التأديبية، فيما أسند إليهما من اتهام بشأن الإهمال الطبي والتراخي في اتخاذ ما يلزم من إجراءات، ترتب عليها وفاة جنين السيدة نهلة أ م إثر دخولها المستشفى لإجراء عملية ولادة طبيعية في ١٣ / ١١/ ٢٠٢٣.

وباشر التحقيقات أحمد سنهر وكيل نيابة كوم حماده الإدارية بالقضية رقم ١٣٨لسنة ٢٠٢٤ تحت إشراف المستشار سامي المنشاوي نائب رئيس الهيئة ومدير النيابة .

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