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حوادث

قرار جديد من النيابة في العثور على جثة متعفنة بالبدرشين

سيارة إسعاف، فيتو
سيارة إسعاف، فيتو

باشرت النيابة العامة بجنوب الجيزة الكلية، التحقيق في العثور على جثة شخص في حالة تعفن داخل بدروم منزل بقرية منشية دهشور بمدينة البدرشين، وأمرت بالتصريح بدفن الجثة.

وانتدبت النيابة الطب الشرعي لتشريح الجثة، وإعداد تقرير مفصل بأسباب وتوقيت وفاته تمهيدًا للتصريح بدفنه، كما استمعت إلى لأقوال شهود العيان المحيطين بمسرح الحادث الذين أفادوا أن المتوفى كان معتاد على تعاطي المواد المخدرة، وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة، والاطلاع على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة للتأكد من خلوها من أي شبهة جنائية.

 

العثور على جثة في حالة تعفن بمنزل بقرية منشية دهشور

تلقى مأمور مركز شرطة البدرشين اخطارًا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة في حالة تعفن بمنزل بقرية منشية دهشور، بدائرة المركز.


وعلى الفور انتقلت قوة من مباحث المركز إلى محل البلاغ، وتبين بالفحص أن الجثة لشخص يدعى "عمرو.م." 48 عامًا، وأنه دائم تعاطي المواد المخدرة ويوم الواقعة واثناء تواجده ببدروم المنزل تناول جرعة مخدرات زائدة اودت بحياته.

وأودعت الشرطة الجثمان ثلاجة المستشفى المركزي، تحت تصرف النيابة العامة للتصريح بالدفن بعد إنهاء الإجراءات الأمنية اللازمة.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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