الثلاثاء 18 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

أحمد فهمي يقاضي أحد التطبيقات بسبب الذكاء الاصطناعي

أحمد فهمي، فيتو
أحمد فهمي، فيتو

 انتشر مقطع فيديو من أحد التطبيقات مصنوع بخاصية الذكاء الاصطناعي يدعي إنه الفنان أحمد فهمي.

وكشف الفنان أحمد فهمي في بيان أن ليس له علاقة بذلك الفيديو وإنه مصنوع بالذكاء الاصطناعي، وإنه سوف يقاضي مالك هذا التطبيق.

مشاركة أحمد فهمي في رمضان 2025

 جدير بالذكر أن أحمد فهمي سيشارك في موسم رمضان المقبل لعام 2025 بمسلسل "في لحظة" والذي سوف تشاركه في بطولته الفنانة ميرنا نور الدين، وسوف يعرض على منصة TOD  الرقمية.

 

قصة مسلسل "في لحظة"

وتدور قصة مسلسل "في لحظة"، حول "سيف" الذي يجسد دوره أحمد فهمي و"فريدة" التي تجسدها ميرنا نور الدين، بينما يخوضان عالمًا هشًا حيث الثقة نادرة، والانتقام دائمًا على مقربة، ومع تصاعد المشاعر وتحول المصائر، يستكشفان في لحظة كيف يمكن للحظة واحدة أن تغيّر مجرى حياة كاملة.

صناع مسلسل "في لحظة"

ومسلسل "في لحظة"، من بطولة أحمد فهمي، ميرنا نور الدين، إدوارد، نجلاء بدر، صفاء الطوخي، أحمد ماجد، ومن تأليف هشام هلال وإخراج أحمد خالد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

TOD الفنان أحمد فهمي الفنانة ميرنا نور الدين الفنانة ميرنا نور ميرنا نور الدين رمضان 2025 منصة TOD مسلسل في لحظة نجلاء بدر

الأكثر قراءة

الكاف يوافق على إقامة مباراة مصر وإثيوبيا في هذه الدولة

الآثار تعلن الكشف عن مقبرة تحتمس الثاني آخر جبانة مفقودة للأسرة 18

مصرع مستشار ومساعد محافظ جنوب سيناء في حادث مروري بسانت كاترين

أهدى لها عقدا من الألماس، حقيقة خطبة نبيلة عبيد وثري عربي شاب

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الثلاثاء بالأسواق

ارتفاع سعر الفراخ البيضاء اليوم الثلاثاء 18 فبراير 2025 (آخر تحديث)

وزير الأوقاف: صلاة التراويح 20 ركعة بالمساجد الكبرى

محسوب أبو صقر، 20 معلومة عن خُط الصعيد الجديد من بداية نشاطه وحتى تصفيته

منوعات

المزيد

مروحية صينية تحلق على بعد 3 أمتار من طائرة فلبينية لهذا السبب

أول صورة رسمية من فيلم كريستوفر نولان THE ODYSSEY

إيطاليا تصادر كوكايين بقيمة 132 مليون دولار

دوافع انتقامية طائفية، سوري يذبح والديه وشقيقه الأصغر

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الأرز اليوم الثلاثاء في الأسواق

أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم الثلاثاء

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الثلاثاء بالأسواق

استقرار أسعار الأرز اليوم الثلاثاء في الأسواق

المزيد

انفوجراف

معروف بعدائه الشديد للإسلام.. من هو بيت هيجسيث وزير الدفاع الأمريكي الجديد؟ (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي، شخص يتمنى عذاب أبنائه بدلا منه

دعاء توديع شهر شعبان واستقبال رمضان

هل يجوز الصوم في النصف الثاني من شهر شعبان؟ الأزهر يحسم الجدل

المزيد
الجريدة الرسمية