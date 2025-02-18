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أخبار مصر

السيسي يصل مدريد في زيارة رسمية لتعزيز التعاون مع إسبانبا

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي.فيتو

 وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، إلى العاصمة الإسبانية مدريد في زيارة رسمية إلى مملكة أسبانيا، وذلك في إطار تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون والتنسيق بين البلدين.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي سيجري خلال زيارته الرسمية إلى مملكة أسبانيا لقاءات مع ملك أسبانيا، ورئيس الوزراء، وممثلي بعض من الشركات الأسبانية الكبرى، فضلًا عن مشاركة الرئيس في فعالية إقتصادية مع مجتمع الأعمال والشركات الأسبانية.

أضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الزيارة سوف تتضمن كذلك توقيع اتفاق ترفيع العلاقات بين مصر وإسبانيا إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، إلى جانب توقيع عدد من مذكرات التفاهم في مجالات التعاون المختلفة.
 

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الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي مدريد

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